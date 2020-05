Často se připomíná i to, že v některých aspektech se jeho život prolíná s hrdinskými činy Kapitána Ameriky. Třeba v pomoci bližním. Tuto svoji nejznámější roli ztvárnil v devíti filmech, přičemž po posledních třech či čtyřech vždy tvrdil, že v ničem dalším už se coby tento komiksový hrdina neobjeví. A loni přišel dokonce s prohlášením, že u filmu končí úplně, což nakonec zmírnil, neboť se prý z filmařiny nadobro odejít nedá. Člověk ji má prostě v krvi. Dodal, že se přesune spíše na druhou stranu kamery a bude dál v branži působit jako režisér.

„Každou chvíli se rozhodnu, že s herectvím končím, pak to opět vezmu zpět, abych se za nějaký měsíc či rok zase nechal slyšet, že mě to nebaví. Už tím musím všechny otravovat,“ prohlásil na sklonku loňského roku americký sympaťák, jehož přestalo bavit hraní ve velkých hollywoodských filmech především proto, že studia „dusí kreativitu tvůrců“.

„Místo velkých snímků stále častěji vzniká jen mdlý střední proud,“ říká herec, který vidí jistou naději v televizní tvorbě. „Televize je teď pro tvůrce nejlepší volbou, kreativní lidé tam mají víc svobody. Ve filmové branži je už znát odliv těch nejlepších do televize,“ míní Chris Evans, který je hvězdou seriálové novinky Defending Jacob. V ní společně s Michelle Dockery, známou z Panství Downton, ztvárňují rodiče čtrnáctiletého chlapce (Jaeden Martell) podezřelého z vraždy.

Na pomoc veteránům i dětem s rakovinou

Rodák z amerického Bostonu, který má po matce italské a po otci německé předky, se proslavil před dvaceti lety komedií Bulšit a do světa komiksových hrdinů vstoupil poprvé už v roce 2005, kdy se objevil v jedné z hlavních rolí ve Fantastické čtyřce. Když pak filmaři hledali ideálního představitele Kapitána Ameriky, další z komiksových postav vydavatelství Marvel, nebylo jeho jméno kvůli Fantastické čtyřce zpočátku moc ve hře.

„Všem kompetentním osobám přišlo nemístné, abych v jednom komiksovém vesmíru ztvárňoval dva hrdiny,“ vzpomíná herec, jenž v roli Kapitána Ameriky nakonec předčil veškerá očekávání – a s každým dalšími filmem si u fanoušků získával stále větší oblibu.

Zatímco za snímek Captain America: První Avenger, v němž ztvárnil svoji životní roli poprvé, inkasoval tři sta tisíc dolarů, za poslední dva počiny dostal po patnácti milionech. Ukolíbaný úspěchem u diváků se v roce 2014 vrhl na režii a do kin uvedl celovečerní debut Noc v New Yorku, ve kterém také ztvárnil hlavní roli. Film ovšem vydělal sotva půl milionu dolarů a byl tak zároveň jeho zatím posledním režisérským počinem.

„Člověk nemůže mít všechno. Vím, že jsem šlápl vedle, teď je důležité se z té chyby poučit,“ smířlivě přiznává Chris Evans, který zatím raději ztvárňuje Kapitána Ameriku a kudy chodí, tudy rozdává naději a víru v lepší zítřky. Přispívá na několik charitativních projektů – mezi nimi například na organizaci pro pomoc americkým válečným veteránům s návratem do běžného života či na boj s rakovinou u dětí –, a v kostýmu komiksového hrdiny obráží dětské nemocnice.

Ve vztahu potřebuju cítit volnost

Výhod plynoucích ze slávy přitom nevyužívá pouze pro dobročinné účely, nýbrž ve vztazích s ženami. Prý už ve dvanácti zjistil, co dokáže udělat popularita s holkami. „Vzpomínám si, že jsem někdy v šesté třídě hrál ve školením divadelním představení a začala se o mě zajímat jedna z nejoblíbenějších holek. Jakmile se ale hra přestala dávat, dostal jsem kopačky,“ vtipkuje herec, který si později nacházel protějšky především v branži.

Nějaký čas žil s kolegyní Jessicou Biel, později například s komičkou Jenny Slate. Vztahy mu ale příliš nevycházejí, dost možná i proto, že – jak sám říká –, chce být i v partnerství volný jako pták. „Jsem rád s někým, kdo má také svůj život. Když si nějaká přítelkyně přisvojí ten můj, začnu se dusit.“

Captain America: První Avenger



Kapitán Amerika vstoupil na komiksovou scénu v březnu 1941 velmi svérázným způsobem. Na titulní straně komiksu, s americkou vlajkou na hrudi, zasazoval ránu do brady Adolfu Hitlerovi. Teprve o dvě desítky let později představil Marvel Comics skupinu dalších superhrdinů The Avengers – Iron Mana, Thora a Hulka.



Příběh o tom, jak se stal mladý voják a patriot Steve Rogers prvním Avengerem, natočil před deseti lety Joe Johnston, k jehož režijním počinům patří také Jumanji nebo Jurský park 3. Chris Evans strávil před natáčením týdny náročným tréninkem, aby se propracoval k fyzické dokonalosti, kterou díky séru doktora Erskinea ve filmu získá. Tým kostýmních výtvarníků zase zkoušel najít kompromis mezi tím, v čem fungovala komiksová postava v časopisech a na co byli fanoušci zvyklí, a tím, co vyžadoval film. Kostým musel být vhodný vizuálně, ale také praktický.



Fyzická příprava nebyla určena pouze mužům. Například Hayley Atwell, kterou můžete znát také ze seriálů Agent Carter či Právem odsouzeni, podstoupila vojenský výcvik s bývalým příslušníkem námořních sil – a to jak kvůli svalům, tak proto, aby se naučila zacházet se zbraněmi stejně přesvědčivě jako Peggy Carter, vojenská spojka Kapitána Ameriky. Natáčelo se ve Velké Británii a štáb čítal na tisíc členů.

TOM FRANZKI