Během roku je ale potřeba naspořit 20 tisíc korun, což je aktuální právě nyní, na sklonku roku. „Pokud si stavebko založíte ještě do konce roku a do silvestrovské půlnoci na něj vložíte zmíněnou potřebnou částku, o státní podporu za letošní rok také nepřijdete,“ podotkl tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Řeč čísel je jasná. V říjnu inflace meziročně dosáhla 5,8 procenta. Stavební spořitelny novým klientům nabízejí roční zhodnocení se sazbou až 4,83 procenta. Pro srovnání: kdo nechá peníze na běžném spořicím účtu, získá teď nanejvýš zhruba 2,5 procenta. Stavební spoření proto může být téměř dvojnásobně výhodnější. K tomu je ale potřeba splnit některé podmínky.

„Maximálního zhodnocení dosáhne klient, který využije naplno státní podpory a ideálně ještě také případných akčních nabídek stavebních spořitelen na bezplatné zřízení smlouvy,“ upozornil Jiří Sýkora, analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Kdo si bude chtít nově připsat plnou státní podporu ještě za letošní rok, bude muset jednorázově vložit celou dvacetitisícovou sumu.

Hrozba jménem inflace

Přestože stavební spoření volí zejména konzervativněji naladění lidé, i zde hrozí určitá rizika. „Mohou se například změnit podmínky státního příspěvku, jak jsme tomu byli již několikrát svědky v minulosti,“ připomněl finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Hrozbou je podle něj i samotná inflace. „Stavební spoření je kontrakt na šest let bez možnosti jakékoliv změny a úpravy,“ zdůraznil Urbánek.

Stavební spoření se ale od toho „obyčejného“ liší tím, že z něj klienti mohou naopak čerpat úvěr. To pro některé z nich může být výhodné, zejména nyní, když rostou sazby hypoték. Ještě v říjnu se průměrná nová hypotéka sjednávala se sazbou 2,58 procenta, v listopadu to bylo již 2,7 procenta. Odborníci navíc očekávají, že se tato sazba v nejbližším období zdvojnásobí.

Výhodnější úvěr

Stavební spořitelny nyní obvykle nabízejí úvěr ze stavebního spoření se sazbou kolem 3,5 procenta. „Zajištěné úvěry ze stavebního spoření jsou nyní často výhodnější než úvěry hypoteční,“ potvrzuje Sýkora. Je to proto, že stavební spořitelny na skokové zdražení finančních zdrojů, jehož jsme nyní svědky, reagují pomaleji než bankovní domy. Analytik ale očekává, že i ony se zpožděním své služby zdraží.

Příliš drahou hypotéku je dobré řešit hned. Banka ji může prodloužit

Podle finančního poradce Urbánka navíc nestačí hledět jen na úrokovou sazbu. Důležitá je podle něj hlavně konstrukce splátky a tedy celkové náklady, které je na splacení úvěru třeba vynaložit. „Dnes se podmínky na trhu úvěrů dynamicky mění, a proto bych doporučil porovnávat nabídky v konkrétní čas a podle konkrétních potřeb,“ prohlásil.

Obecně odborníci doporučují využívat ke zhodnocení peněz jiné cesty. „Často se stává, že klienti neposílají na stavební spoření tolik, aby dosáhli na plnou státní podporu, a tak jejich zhodnocení nedosáhne ani na úroveň inflace. Přesto, že spoří, jim peníze vlastně ubývají,“ podotkl Sýkora.

