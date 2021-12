Kde začít?

Náhradou klasických žárovek úspornými zářivkami lze ušetřit až 80 procent elektřiny. U žárovek se doporučuje používat raději jednu silnější než více slabších o srovnatelném celkovém příkonu, například šest 25W žárovek má o 60 procent nižší světelný tok, tedy méně svítí než jedna 150 W žárovka. Pro noční orientaci v bytě bohatě stačí používat takzvané světlušky. Doma je lepší mít notebook, stolní PC spotřebuje až třikrát více elektřiny. Pokud je někdo náruživý televizní divák, obecně je pro jeho rodinný rozpočet určitě výhodnější co nejnovější přístroj. Při sledování moderní LCD TV v průměru 5 hodin denně totiž jde ušetřit až 270 kWh ročně oproti starším typům televizí.

Je to jen otázka spotřebičů v domácnosti?

Je to i otázka osobní hygieny: sprchování šetří vodu i energii. Ve srovnání s koupáním je třikrát úspornější. Takových pět minut ve sprše vyjde ročně na cca 1800 korun, při koupání ve vaně si člověk musí připravit cca 5,5 tisíce.

Vyplatí se spotřebiče vypínat úplně, nebo je ponechat v pohotovostním režimu?

Spotřeba může činit až polovinu toho, co by přístroj spotřeboval při běžném provozu. Doporučuje se tedy vypínat televizor, DVD/video nebo Hi-Fi hlavním vypínačem nebo přímo odpojit ze zásuvky. Samozřejmě to nemá smysl dělat pokaždé, ale třeba při delší nepřítomnosti se to určitě vyplatí.

Je moudré uvažovat o modernizaci spotřebiče z energetické skupiny A na A++, například u pračky?

Záleží na konkrétním typu a značce. Pokud je stará pračka v energetické třídě A, je spotřeba třídy A++ dost podobná. Takové pračky se zbavujeme skutečně jen, pokud si oprava vyžádá neúměrné náklady nebo když třeba probíhá výhodná akce typu „stará za novou“.

Uhlí, nebo dřevo? Hlavní je vyměnit topeniště za moderní

Když už dojde na výměnu spotřebiče, podle jakého ukazatele vybírat?

Rozhodně bychom měli pořizovat spotřebiče energetické třídy A. Zjistíme si také, jestli pořizovaný spotřebič skutečně odpovídá našim poměrům a frekvenci využívání, jestli nebude mít zbytečně velkou kapacitu a zda ho v bytě můžeme vhodně umístit. To je mnohdy velice důležité mimo jiné u lednice. Ta by měla stát na chladnějším místě, s každým stupněm navíc nad 20 °C vzroste její spotřeba o asi 6 procent.

Co vaření, obzvlášť pokud je to každodenní činnost?

I když se to zdá přehnané, úspory při vaření začínají už výběrem používaných hrnců, které se řídí velikostí plotýnky a mohou tak uspořit až 20 procent nákladů na provoz sporáku. Hrnce přikrýváme pokličkami; nepřiléhající poklice způsobují dvakrát až třikrát vyšší spotřebu. Plotýnky u elektrického sporáku vypínáme asi 10 minut před koncem vaření a pokrm doděláváme s využitím zbytkového tepla. Snažíme se používat tlakový (Papinův) hrnec, protože díky většímu tlaku zkracuje dobu potřebnou k přípravě jídla.

Jak je to s hospodárností trouby či mikrovlnky?

Trouba má vyšší spotřebu než vařiče, a proto ji využíváme jen v případě větších kusů masa, asi od 2 kg. Troubu vypínáme zhruba čtvrt hodiny před koncem pečení a zbytečně často ji neotvíráme, otevřením uniká až pětina tepla. Mikrovlnná trouba při přípravě menšího množství jídla ušetří oproti běžnému sporáku více elektřiny.

Pozor na chytáky obchodníků aneb podepisuji novou smlouvu

Která oblast je v rámci možných úspor ze strany odběratelů opomíjená?

Rezervy mají lidé ve výběru správného produktu a distribuční sazby nebo u volby hodnoty hlavního jističe. Ta by měla odpovídat potřebám zákazníka, tedy především používaným spotřebičům a jejich příkonu. Použitím nižšího jističe může zákazník snížit pravidelnou platbu za distribuci elektřiny a ušetřit.

Máte radu, jak vybrat ten správný?

Na začátku úvahy, jaký tarif zvolit, je způsob využívání elektřiny v domácnosti. Člověk by si měl zopakovat: používám elektřinu jen při běžné spotřebě, potřebuji ji i k ohřevu vody, nebo dokonce k vytápění? Poté začít vybírat mezi sazbami, které jsou k dispozici. Je nutné přitom také zohlednit jaké a kolik spotřebičů v domácnosti je a kdy je nejčastěji používám. Neméně důležité je i to, kolik času tráví dotyčný doma. Typicky v době home office lidem výrazně narostla spotřeba z důvodu vaření nebo topení. Pokud v domácnosti je například řidič elektromobilu, může si sjednat sazbu D27, která zaručuje výhodné podmínky zejména při nočním nabíjení elektrického auta.