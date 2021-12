Jak na to vzpomínáte vy, Beato?

Jsem si vědoma, že obě moje snachy to se mnou měly na začátku hodně těžké, ale dokázaly mě zvládnout. Mě je všude plno. Každý, kdo je v něčem úspěšný, je svým způsobem egoista, v určitých momentech se musí umět prosadit a ony musely zvládnout mě, která byla všude vidět. Já jsem neměla problém říct „máš moc krátkou sukni“ nebo „tohle si neber“ a holky se s tím musely poprat, ale naštěstí obě mají zdravé sebevědomí a ustály to.

Zatímco Beata se zabývá módou, vy, Lucie, estetickou dermatologií. Inspirujete se navzájem?

Lucie: Není to tak, že by Bea chodila, vytřídila mi šatník a vyhazovala trička, i když ty tendence tam asi trochu jsou, ale když už, tak mi to řekne diplomaticky. Inspirovala mě každopádně třeba tím, jak kombinuje šaty a síťované punčochy, to mě baví. Mě by to předtím vlastně nenapadlo.

Beata: V péči o pleť jsem měla, myslím, dobré návyky už před tím, než Lucie přišla do naší rodiny, ale je fakt, že když si aplikuji oční krém, radila mi, jakými pohyby a směry je to nejefektivnější. Jako odborníka ji plně respektuji, třeba mě na společné dovolené naučila pravidelně používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem.

To asi není úplně běžné jezdit s tchyní na společnou dovolenou…

Beata: Lidé nám říkají, jak je to možné, že jezdíme společně, ale nám je tak dobře. Příští rok máme v plánu plavbu na lodi, myslela jsem maximálně na týden, ale Lucie navrhla, že klidně na dva. A já na to – dva týdny? Se mnou? Dobře si uvědomuji, že jsem snesitelná jen do určité doby a pak je mě moc.

Lucie: V plánu máme samozřejmě loď s dvěma kajutami, každá rodina bude na jedné straně (smích). Ale to, že nás to společně baví, je určitě i tím, že máme všichni rádi teplo, moře, dobré jídlo a kvalitní víno, třeba v oblíbené destinaci na ostrově Tenerife.

Beato, jaký máte obecně vztah k Luciině oboru, estetické dermatologii?

Nemám problém s tím, když jde někdo na botox, taky už jsem si tím v minulosti prošla, ale já osobně botox doslova „přetlačím“, protože potřebuji používat mimiku, hodně gestikuluji a nejsem moc disciplinovaná v tom, že se třeba po jeho aplikaci člověk nemá předklánět, uklízet… Když zákroky ženám pomohou vylepšit vizáž, je to fajn, ale v momentě, kdy se na tom stáváte závislou, je to špatně. Netajím se ani tím, že mám asi dvacet let operovaná oční víčka, šla jsem do toho i ze zdravotních důvodů, sklon k převislým víčkům máme v rodině. Jsem ráda, že jsem si to nechala udělat.

Lucie, vy věnujete na svém Instagramu velký prostor vzdělávání pacientů v oblasti péče o krásu i zdraví. Jak tenhle nápad vznikl?

Podíl na tom má určitě modelka Diana Kobzanová, která hodně dbá na prevenci, a když je v Česku, dělá si tady takové to klasické kolečko po doktorech a sdílí pak v příspěvcích všechny odborníky, za kterými zašla, včetně mě. To mě přimělo se sociálním sítím víc věnovat, protože mi jednou přes noc, právě díky Dianinu sdílení, přibyly asi čtyři tisíce sledujících. Pochopila jsem, že to je díra na trhu a že když už mám nějaké poslání, kterým medicína je, můžu pacienty edukovat i mimo svoji ordinaci. Lidi mají občas pocit, že jsou nesmrtelní, a začnou zdraví řešit, až když se lidem v jejich okolí stane něco závažného, třeba se jim objeví melanom. Když mi pak píšou zprávy, že až díky mně zašli na preventivní vyšetření, to je opravdu naplňující pocit. Snažím se prostřednictvím svých příspěvků lidi nejen vzdělávat, ale i přesvědčit o tom, že starat se o zdraví své a svých dětí je povinností každého z nás.

Dámy, co jedna na druhé obdivujete?

Beata: Jednak to, že je Lucie ambiciózní a že si pro sebe vybrala skvělé povolání. Že je empatická a milá na své pacienty, i když své práci často věnuje čas i na svůj úkor. Potom ji opravdu obdivuji za to, že kdykoli jsem přišla k nim domů, tak se nestalo, že by při všem, co musí stíhat, neměla napečeno a navařeno. Takže já jsem se snachou spokojená (smích).

Lucie: Já jsem s tchyní taky spokojená! Bea je neunavitelná. Sice mi s tím ze začátku lezla na nervy, třeba když k nám přišla, začala hned uklízet a rovnat věci a my pak nemohli nic najít. Je extrémně pořádná, takže k svátku a k narozeninám dostává pravidelně smetáčky s lopatkou a vysavače a je z toho na vrcholu blaha. Myslím, že ani kabelka od Vuittona jí neudělá takovou radost jako tohle! To je prostě ona. Dosud jsem nepochopila, kde bere tu neskutečnou energii, i když v posledních letech ji občas unavenou vidím. To si pak říkám – zaplaťpámbu, je to taky jen člověk z masa a kostí! V každém případě ale obdivuju její cílevědomost a taky schopnost, že i lidi, kteří jdou hlavou proti zdi, dokáže přesvědčit a dostat na svou stranu. A umí taky skvěle zhulákat naše děti, což já neumím (smích).

Módní návrhářka Beata Rajská

Je absolventkou SPŠ oděvní v Trenčíně a Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Už při studiích získala několik ocenění na fashion soutěžích. V roce 1997 začala podnikat v módním byznysu a v roce 2001 založila značku Beata Rajska – design. Od té doby vytvořila se svým týmem mnoho kolekcí, projektů a modelů, které byly prezentovány v České republice i v zahraničí.



Dermatoložka Lucie Rajská

Lékařka všeobecné dermatovenerologie a specialistka na miniinvazivní zákroky, aplikace chemického peelingu, laserové výkony a drobné chirurgické zákroky. Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru Všeobecné lékařství. Nyní působí jako primářka na Klinice preventivní dermatologie a na svém instagramovém profilu se věnuje prevenci v oblasti péče o krásu a zdraví.