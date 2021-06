Přechod představuje náročné období pro každou ženu. O to náročnější je, pokud přijde dřív. Český průměr říká, že poslední menstruaci ženy zaznamenají kolem 49. roku. O předčasné menopauze se mluví u žen mladších 42 let. Výjimkou ale nejsou ani třicátnice.

I když se stále dokola mluví o menopauze a přechodu jako o tomtéž, to samé to rozhodně není. Přechod neboli klimakterium či perimenopauza, je období přechodu mezi plodným obdobím ženy a počátkem stáří, ve kterém dochází k poklesu funkce vaječníků, se kterým se pojí hormonální, metabolické a psychické změny. Standardně jím ženy procházejí mezi 45. a 60. rokem života. Menopauza je pak tím posledním měsíčním krvácením. Nejnáročnější je pro ženy období těsně před ním.

Předčasné ovariální selhání

„Menopauza se určuje vždy zpětně, a to až ve chvíli, kdy dvanáct měsíců po sobě žena nedostane menstruaci. Složitým obdobím je premenopauza, která začíná rok před posledním pravidelným krvácením. Zde se právě mohou objevit příznaky klimakterického syndromu. Jsou nepříjemné, ale zdraví ženy přímo neohrožují a jsou víceméně přechodné – návaly, noční pocení, nespavost, úzkosti, změny nálad, zhoršení koncentrace,“ vysvětluje gynekoložka Ivana Kuklová z Liberce. Jde o přirozený proces, kterému se nelze vyhnout.

Pokud se ale spustí před 40. narozeninami, mluví se o předčasném ovariálním selhání (POF). „Postihuje asi 1 % žen před 40. rokem věku, ale může nastoupit i u dívek, které ještě nemenstruovaly. Příčinou POF může být chromozomální porucha, autoimunitní onemocnění, infekce nebo iatrogenní poškození vaječníků způsobené chemoterapií, radioterapií při léčbě nádorů, zákroky na vaječnících nebo toxickými látkami,“ vysvětluje gynekoložka.

Čím mladší žena je, tím důkladnější vyšetření by měla podstoupit, aby se vyloučila nádorová onemocnění nebo jiné závažné poruchy. „Při podezření na POF je velmi důležitá důkladná anamnéza, gynekologické vyšetření, provedení ultrazvuku malé pánve, kdy se zaměřuji na velikost dělohy, sliznici v děloze, velikost a strukturu vaječníků. Dále je třeba provést krevní rozbor – zjistit hladinu FSH, LH a dalších hormonů, případně doporučuji doplnit například u mladších žen a dívek genetické vyšetření,“ popisuje běžnou praxi lékařka.

Vysoká hodnota hormonu FSH totiž ukazuje právě na selhávání vaječníků, ale podobně se projevuje, i pokud jsou ostatní hormony – laicky řečeno – jen rozhozené. Mladým ženám se proto rozhodně nedoporučuje návštěvu lékaře odkládat, protože pokud je na vině jen hormonální nerovnováha, čas přechodu ještě nepřišel.

Bez hormonů to nepůjde?

Chtěla jsem ještě miminko



Předčasná menopauza nejvíc zaskočí ženy, které plánovaly přivést na svět potomka. Ačkoliv není pravda, že by v přechodu žena nemohla otěhotnět a donosit zdravé dítě, šance na přirozené otěhotnění se výrazně snižuje. Pak mohou pomoci metody umělého oplodnění a hormonální přípravy děložní sliznice na uhnízdění vajíčka. U velmi mladých dívek se situace řeší odběrem zbývajících vajíček a jejich zamrazením na pozdější časy. U žen, které už mají stálého partnera, je dokonce možné zamrazit i ta oplodněná partnerovým spermatem. Až přijde čas, použijí se buď embrya, nebo se pustí do IVF s novým partnerem.

Léčba předčasného ovariálního selhávání je vždy hormonální. Znát diagnózu včas a zahájit léčbu je důležité nejen k vyřešení nepříjemných projevů klimakterického syndromu, ale zásadní je prevence chronického nedostatku estrogenů.

„Ten má za následek chronické změny, jako jsou osteoporóza, ateroskleróza s riziky cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu, důsledkem jsou i opakované infekty močových cest, inkontinence moči, deprese, změny kůže a pojivového aparátu, riziko rozvoje diabetu nebo obezity,“ vyjmenovává problémy nedostatku ženských hormonů Ivana Kuklová.

U mladších žen nasazují lékaři hormonální antikoncepci, a jakmile dosáhnou věku odpovídajícímu klimakteriu, přecházejí na hormonální substituci HRT.

„Přírodní preparáty, tzv. fytoestrogeny, mohou pomoci ženám odstranit či zmírnit subjektivní obtíže především u fyziologického klimakterického syndromu. Pro léčbu POF je substituční hormonální léčba zásadní. Přírodní varianty nejsou tak účinné, a pokud pacientkám vysvětlím, proč jejich tělo hormony stále ještě potřebuje, neodmítají,“ říká Ivana Kuklová.

Argumenty vycházející z lékařských studií jsou jasné: podle dat Evropské asociace pro studium diabetu se ukázalo, že menopauza před 40. rokem věku zvyšuje o 50 % pravděpodobnost, že se z ženy stane diabetička.

Stejně tak se výrazně zvyšuje například riziko srdečního selhání.

Nevěřte všemu

Přechod, a ten předčasný zejména, je spojený s řadou mýtů. Kdekoli na internetu se můžete dočíst například to, že předčasný přechod způsobil stres. Pravda je podle lékařů taková, že ženy vlivem hormonálních změn jsou ke stresu vnímavější, mohou ho hůře snášet, a pokud se premenopauza spustí v čase, kdy řeší nějaké závažné problémy, je snadné zaměnit příčinu a následek. Některé popularizační články také viní vyšší počet porodů, protože tělo se vyčerpává, nebo doporučují dlouhodobé kojení jako prevenci předčasného přechodu.

„Prodloužení doby, kdy žena menstruuje, souvisí s kojením pouze tak, že dnes ženy rodí v pozdějším věku, déle kojí, a tím se jim menstruace obnovuje později a mohou mít pocit, že jim posouvá menopauzu. Reálně pokud bychom měli dvě 25leté dívky, které by obě byly těhotné a po porodu jedna kojila a druhá ne, na jejich menopauzu by to žádný viditelný vliv nemělo,“ vysvětluje liberecká gynekoložka.

Ani zprávu o rostoucím počtu žen s předčasnou menopauzou nemůže Ivana Kuklová potvrdit. Ve své kartotéce má standardně tři nebo čtyři pacientky a jejich počet zůstává stabilní.

Poznat svoje tělo

Nejsilnějším faktorem ovlivňujícím, kdy přirozeně menopauza přijde a jaká bude, zůstává genetika. Ženy mohou nejlépe odhadovat svůj čas podle nejbližších ženských příbuzných – maminky, sestry nebo babiček. O něco dříve se přechodu přece jen dočkají kuřačky, u kterých je zároveň rizikové nasazení hormonální antikoncepce.

Není radno ani pohrávat si s hubnutím, ke kterému váhové výkyvy s přibývajícími roky a krizí středních let svádějí. Příliš nízká hmotnost může vyvolat takzvanou sekundární amenoreu – žena přestane menstruovat proto, že se sníží podíl cholesterolu, který je důležitý pro tvorbu ženských hormonů. Odborníci varují, že právě u žen středního věku je poměrně snadné přehlížet příznaky mentální anorexie nebo bulimie, protože jeden z varovných signálů, tedy chybějící menstruace, už není až tak alarmující.

Inu, není přechod jako přechod a vyplatí se znát své vlastní příčiny.

To už je po všem?

O tom, jak náročné jsou změny spojené s menopauzou pro tělo, svědčí mnohé lékařské studie. Jak moc dokážou potrápit duši, už se řeší méně. Obecně je ale přechod v každém věku stále velkým tabu. „Věděla jsem od své mámy, že to jednou přijde. Návaly, tloustnutí a špatná nálada. Ale řekla mi, že to je prostě úděl ženy a že to přežiju. Jenže ve skutečnosti jsem si nikdy nepřipadala míň ženská. Moje tělo vypovídalo službu. Měla jsem pocit, že je po všem,“ vzpomíná na svou premenopauzu dnes 55letá úřednice Květa. Přestože u ní se menopauza ohlásila v čase, kdy je to už běžné, připadala si příšerně.

Jak je ženám, které se s plodností rozloučí v mnohem mladším věku? „Přesně na moje 42. narozeniny mi gynekolog řekl, že mám předčasnou menopauzu. Tak strašně jsem si přála mít ještě jedno miminko! Doma mě manžel ujišťoval, že to nevadí, ale při první hádce už jsem to měla. Nejsem pro něj ženská, už jen napodobenina ženy,“ svěřuje se na anonymním diskuzním fóru uživatelka Kamila.

„Také se potýkám podle mého lékaře s předčasnou menopauzou. Je mi 37 a prostě se s tím nesmířím jen tak… Měla jsem návaly, a to takové, že jsem po večerech brečela. Pomohla mi až hormonální jóga. S váhou jdu také tak nějak nahoru, a menstruaci nemám už čtvrtý měsíc,“ přidává svůj příběh jiná uživatelka, která si přála zůstat zcela anonymní.

Dalším zakázaným tématem jsou i problémy v sexuální oblasti. Snížená hladina ženských hormonů oslabuje schopnost vzrušení a v kombinaci s vysycháním sliznic může vést i k odmítání styku kvůli bolesti. Po menopauze řeší nějaký problém týkající se sexu až 68 % žen. Na prahu čtyřicítky je to obzvlášť choulostivé téma. Fyziologicky danou suchost pochvy vyřeší běžně dostupné lubrikanty nebo speciální krémy s obsahem hormonů, které předepíše lékař.

Libido je ale mimo hormonů závislé i na psychické pohodě a vztahu k protějšku. Pokud má žena pod kontrolou své zdraví a ví, že jediným problémem jsou hormony (a ne například porucha štítné žlázy, diabetes, záněty močových cest nebo chronická bolest), je dobré zaměřit se na své potřeby a sebevědomí. Zní to sobecky, ale větší osobní pohoda přispívá k rychlému obnovení sexuální touhy a výsledek rozhodně potěší partnera.

Hormony do rovnováhy

Jak těžké je ale menopauzu přijmout, když ještě neměl přijít její čas? „Fertilní věk má mít svůj přirozený rytmus, jako je jaro, léto, podzim… Menopauza je přechod léta do podzimu a všichni cítíme, že nejásáme, když začne fičet studený vítr koncem srpna,“ uvádí metaforu psychogynekoložka Helena Máslová.

„Pokud přijde podzim příliš brzy, vždy to vyvolá smutek. Je na místě si klást otázku proč. Buď došly ve vaječnících vajíčka (POF syndrom), nebo došly hormony. S první variantou se nedá nic dělat, s druhou naštěstí ano. Endokrinní systém je dost flexibilní a má silné zpětnovazebné okruhy. Vyzývá nás ke změně životního stylu, někdy se cyklus obnoví a někdy se to už nepovede, ale i tak tělo profituje z endokrinně kompenzované stability,“ doplňuje, proč by ženy v každém věku měly hormonální rovnováhu řešit.

Vedle fyzického zdraví se totiž projeví i na psychice – zmizí výkyvy nálad, přecitlivělost a ženy snadněji přijmou nové životní období. Pokud své menopauze věnují dost pozornosti ve všech jejích fázích, nemusejí je potkat žádné komplikace, i když někdy mohou působit dojmem, že jsou nevyhnutelné.

Jak si pomoct, když menopauza přijde dřív?



I když je to často to poslední, na co má žena chuť, důležité je obrátit pozornost sama k sobě. Zejména pokud už máte rodinu, není třeba se trápit stárnutím, ale uvědomit si, že s přibývajícími lety jste blíž k větší svobodě – děti jsou s každým rokem samostatnější, víte, co vám sluší, co máte ráda, co vás baví, a nepotřebujete vyzkoušet všechny slepé uličky, protože co kdyby?



Svou pohodu můžete také podpořit několika jednoduchými tipy:



1. Pohyb – zkuste hormonální jógu. Velmi dobře působí na návaly a zlepšuje celkovou pohodu. Doporučit lze i svižné procházky, posilování s vlastní vahou a zapomínat byste neměla ani na své pánevní dno.



2. Jídelníček – vsaďte na skutečné potraviny a omezte ty průmyslově zpracované. Kolem 40. narozenin se všem ženám bez výjimky vyplatí omezit lepek, jednoduché cukry nebo neplnohodnotné tuky. Naopak není třeba šetřit zeleninou a ovocem.



3. Bylinky – mezi ty nejoblíbenější, které obsahují fytoestrogeny a pomáhají tak upravovat hladinu hormonů, patří jetel luční (působí prý i jako prevence proti rakovině prsu), andělika čínská (pomáhá při vaginální suchosti), ploštičník hroznatý nebo kotvičník pozemní (zvyšuje libido).