Už na jaře visela další existence hudebního klubu na vlásku. Tehdy však pomohla se zaplacením energií a nájmů takzvaná pětadvacítka a částečný návrat zákazníků na letní zahrádku. V současné době Mlejn opět visí nad propastí. „Je to pro mě teď o dost horší,“ porovnává Kořínková jarní a podzimní situaci.

Na jaře navíc poznamenal návštěvnost podniku i začátek stavby kruhového objezdu přímo před klubem, což vedlo k omezenému přístupu zákazníků do večerního podniku, kam nebylo možné se od centra dostat. Mlejn musel zůstat zavřený na čas i v době, kdy už jiné podniky znovu rozjížděly svůj byznys. „V létě se sice zákazníci vrátili, ale prázdninové tržby nejsou tak zásadní, aby všechno zachránily. V září zase řada lidí šetří peníze na pomůcky dětem do škol. A když se v říjnu konečně začaly zvedat tržby, tak nám provozní dobu nejdříve omezili – a pak zavřeli úplně. Je to celé k vzteku,“ povzdechla si provozovatelka nymburského hudebního klubu.

Nezbytnost stávajících opatření, zahrnujících zavření podniku, sice Kořínková chápe, nicméně čeká od státu kompenzace, které jí pomohou přežít i druhou koronavirovou vlnu. „Budu žádat o vše, co půjde, protože se to táhne už od března a všechny našetřené peníze jsou fuč,“ řekla upřímně.

Zatím však přesně neví, kde a o jaké částky se bude moci ucházet „Už nyní se může žádat na ministerstvu průmyslu a obchodu o padesát procent nájemného zpětně za třetí čtvrtletí. Pak vím o pěti stech korunách denně po dobu nouzového stavu, ale zatím jsem nenašla informace, jak žádat. To bude zřejmě tím, že nouzový stav zatím neskončil. Údajně má trvat do 3. listopadu, ale nikdo neví, co bude. Sama nevěřím, že by skončil,“ poznamenala Kořínková.

„Rozhodně by pomohlo, kdybychom nemuseli alespoň do konce tohoto roku platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, když máme nulové příjmy,“ dodala ke svým představám o pomoci od státu.