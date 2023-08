/FOTO, VIDEO/ Nové bistro s názvem Tři Bábovky otevřelo před měsícem v Choťánkách na hlavním tahu u Poděbrad. Od té doby se jeho tři provozovatelky prakticky nezastavily a netají se překvapením, jak se jejich podnik rozjel.

Tři Bábovky. Nové bistro na hlavním tahu u Poděbrad má od rána nabito. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Sami jsme se o tom přesvědčili v pondělí 14. srpna po půl desáté ráno. Parkoviště u bistra bylo beznadějně plné, zaparkovat se dalo jedině na přilehlé travnaté ploše, která je pro tyto účely nouzovým řešením. Obsazeny byly i stolky a židličky na terase, ale také stolky uvnitř podniku. Před vitrínou s aktuální nabídkou čekala čtyřčlenná fronta. „Jen co v šest ráno otevřeme, během chvilky tu máme první hosty. A večer po zavíračce, když uklízíme, chodí ještě další lidé. Jsme příjemně překvapeny, opravdu jsme nepředpokládaly, že se to takhle rozjede,“ říká jedna z provozovatelek Anna Drobná.

Nové bistro Tři Bábovky v Choťánkách u Poděbrad si rychle získalo oblibu zákazníků. Provozují jej tři spolumajitelky a nabízejí skutečně dobroty vlastní výroby.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Původně jsme si chtěli povídat se všemi spolumajitelkami bistra, které se bez přehánění stalo za měsíc své existence regionálním fenoménem. Jenže Marie Myšková a Simona Ondrová se musely činit za pultem při obsluze. Proto jsme si při povídání o zásadních věcech kolem vzniku a samotného provozu bistra vystačili s Annou Drobnou. Ta má ze všeho nejvíce na starosti provozní záležitosti a papírování. „Ale o všech věcech se vždycky bavíme všechny tři,“ zdůrazňuje Anna.

Vystudované ekonomky

Myšlenka na podnik typu bistra vznikla zhruba před rokem a půl. Anna Drobná a Marie Myšková jsou sestry. Obě jsou vystudované ekonomky. Před vznikem bistra byly a stále jsou součástí rodinné kamnářské firmy mající sídlo jen pár set metrů od Tří Bábovek. Třetí do party je vyučená cukrářka. Simona Ondrová se nejvíce stará o to, aby nové bistro mělo co nabízet. „Všechno peče, ale také připravuje třeba plněné bagety,“ doplňuje jedna z provozovatelek. Tým tedy známe. Pozemek, na němž bistro, jeho terasa a parkoviště stojí, koupil před lety otec obou sester.

„Na náš záměr mělo vliv více faktorů. Jedním z nich byl fakt, že se v blízké době rozroste část obce naproti našemu pozemku. Naplánováno je tu až 150 rodinných domů. Další okolností je velmi velká intenzita provozu na hlavní silnici z Poděbrad k dálnici a dál na Hradec Králové, a také skutečnost, že na této straně Poděbrad není kde si koupit dobrou kávu a svačinu na cestu. A když jsme se dali dohromady se Simonou, tak byla myšlenka na bistro už zcela jasná,“ usmívala se Anna. Jak bude bistro vypadat, si vymyslely samy. Na stavbu najaly firmu a první práce začaly loni v listopadu. Otevřely letos 17. července.

Proč Tři Bábovky?

Chvilku dumaly nad tím, jak nový podnik přesně označit. Klasická cukrárna to nebyla. „Restaurace taky nejsme, protože nevaříme přímo pro konkrétního člověka. Bistro je v původním francouzském kontextu kavárna, kde lze rovněž dostat něco lehkého k jídlu, v češtině pak v obecné rovině místo s prodejem jídel a nápojů kolemjdoucím. A to vystihuje přesně to, co jsme zamýšlely,“ vysvětlila Anna Drobná. Nějakou dobu také trvalo vymýšlení názvu. Pak si řekly, že přece jsou tři, pečou bábovky (i když nejen je), a taky si chtěly trochu samy ze sebe udělat legraci. A název byl na světě. Ačkoliv na sociální síti zdůrazňují, že samy sebe by typově jako „bábovky“ rozhodně neoznačily.

Raketový start

Představovaly si pomalý rozjezd a postupný příjezd prvních zákazníků během prvního týdne. Nakonec ale bylo všechno jinak. Zpráva o otevření trendy bistra jen pár set metrů od značky Poděbrad se objevila na čtené komunitní skupině sousedního lázeňského města na facebooku. Spustila se lavina. „Najednou sem začaly proudit davy lidí. Byly jsme do toho hozeny rovnýma nohama. Ale při pohledu zpět, asi to tak bylo lepší. Od začátku jsme začaly zjišťovat, co potřebujeme zlepšit, co doladit. A to se děje vlastně dodnes,“ konstatovala Anna. Po měsíci provozu jsou všechny majitelky nadmíru spokojené. „Je to hodně příjemné. Už máme stálé zákazníky, kteří sem na kávu nebo na snídani jezdí každý den. Nevím, kolik se tu zastaví v průměru lidí denně, ale je to v řádech stovek.

Těší nás nejen fakt, že za námi jezdí hodně lidí, ale třeba taky reakce našich zákazníků na sociálních sítích,“ vypočítavá spoluprovozovatelka. Samozřejmě v letních měsících panuje krásné počasí. Je však vysoce pravděpodobné, že s přicházející zimou návštěvnost poklesne. „Samozřejmě, ale i s tím počítáme. My máme každý den jinou nabídku a zimní poptávce se určitě přizpůsobíme. Nebude točená zmrzlina, ale bude třeba více zapečených baget. A nadále budeme nabízet každý den teplou polévku,“ má jasno Anna.

Na své si přijde každý

Z nabídky najdeme ve vitríně nejrůznější dorty, které prodávají po kusech, ale pečou i celé na zakázku. Příchozí si mohou objednat a sníst přímo na místě, nebo si vzít s sebou chescake, mechový dort, případně velmi oblíbený zákusek s názvem Pavlova. Na své si přijdou i milovníci tradičních sladkostí, jako jsou věnečky, větrníky či indián. Na zasycení pak nabízejí plněné bagety, rozpékané pečivo. Kupují každý den čerstvé pečivo od Hankovce. Rohlíky, housky a chleba, který už ovšem byl v den naší návštěvy ani ne po dvou hodinách vyprodán.

Zakládají si také na dobré a kvalitní kávě, kterou odebírají z místní pražírny. Ohlasy na ní jsou zatím také pozitivní. Přijíždějícím neřidičům mohou nabídnout aperol nebo prosecco. Naopak pro řidiče je připravena škála limonád. A v bistru také nesmí chybět teplá polévka. Nabízí také denně dva druhy poctivé zmrzliny. Efektně vypadal například kornout s černobílou zmrzlinou. Tmavší polovinu tvořila višňová, bílou část pak jogurtová dobrota.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýBistro Tři Bábovky najdou zájemci v Choťánkách u hlavního tahu na Poděbrady a Prahu v jednom směru a na Hradec Králové ve směru opačném. Při příjezdu od Poděbrad stojí po pravé straně zhruba dvě stě metrů od začátku obce. Minout jej nelze kvůli nápadné odbočce na parkoviště a pak také výrazné budově bistra. A v neposlední řadě i kvůli lidem sedícím u venkovního posezení. Přejet plnou čáru se nemusí obávat ani řidiči přijíždějící od Hradce Králové či Odřepes. Stejně jako ke vjezdu do domu je v tomto případě možnost odbočení povolena. Otevřeno je od pondělí do pátku 6 - 18.00, v sobotu potom 9 - 14.00.