Jak sám Ivo říká, školy absolvoval různé, ale ani jedna z nich neměla vůbec nic společného s tím, čemu se věnuje nyní. „Měl jsem to takové rozmanité. Původně jsem vystudoval elektroprůmyslovku, a potom šel na vojnu, kde jsem strávil zhruba 25 let,“ vypráví šestapadesátiletý muž. Když z armády odešel, živil se různě. „Taky jsem třeba prodával diamanty,“ usmívá se novopečený živnostník.

Ivo Nazarevič před svým krámkem na nymburském sídlišti.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nápad mířící k současné profesi přišel zhruba před třemi lety. V době covidové. „Já mám sýrové nitě moc rád. V roce tuším 2020, když byly covidové uzávěry, jezdila sem jedna pojízdná prodejna, která měla sýrové nitě docela dobré. Nakupoval jsem je u nich. Jenže pak přijeli a nitě neměli s tím, že mají odstávku. Pak měli dovolenou a nakonec přestali jezdit úplně,“ vypráví Ivo. To jej přivedlo k prvním amatérským pokusům vyrobit si sýrové nitě sám. Kamarádka mu poslala odkazy na internet, kde se ovšem ty nepodstatnější informace ohledně výroby nedozvěděl. „Podnikal jsem další pokusy v malém množství, třeba z pěti litrů mléka. Ale výsledek byl vždy spíš dílem náhody,“ vzpomíná Ivo na začátky vlastní výroby.

Být cvičenou opičkou ji nebavilo, v Nymburce si otevřela neobvyklé květinářství

Nicméně začal ochutnávat soused, pak další lidé z Nymburka a přicházely první objednávky. Když se zvěsti o kvalitě a chuti jeho sýrů dostaly za hranice města, zasáhly dcery s manželkou. „Koupili mi čtyřdenní kurz výroby sýrů, což mě ještě více našláplo. Byli tam lidé, kteří to mají jako koníčka. Tam jsem se také dozvěděl o majiteli mlékárny Polná, panu inženýrovi Kvasničkovi. Nejdřív jsem od něj začal kupovat mléčné kultury a po krátké době mě doslova začal vodit za ruku. Vždycky, když se mi něco nepovedlo, volal jsem jemu,“ říká nymburský sýrař o začátcích s jedním ze svých učitelů.

Chuť nestačí, úřad chce svoje

K tomu, aby člověk mohl sýry legálně vyrábět a prodávat, potřebuje mít oficiální lejstro. Ještě s kolegou se přihlásil do Kroměříže na rekvalifikační kurz. Na něm si hodně praktickou formou vyzkoušeli celý proces výroby sýrů. „Vedl to inženýr Mrázek, který o tom ví snad všechno. Cokoliv se nepovedlo, vysvětlil nám, proč se to stalo.

Tři Bábovky. Nové bistro na hlavním tahu u Poděbrad má od časného rána nabito

Kromě potřebného papíru jsem získal spoustu cenných zkušeností,“ popisuje Ivo. A to už byl jen krůček od získání prostor, kde se nachází výrobna a dnešní obchod Sýrožrouti. „Zariskoval jsem a otevřeli 22. května. Zatím jsme přežili prázdniny, což je z obchodního hlediska to nejhorší období,“ hodnotí Ivo mírně optimisticky dosavadní situaci rodinné firmy a už vyhlíží časy, kdy kvůli množství objednávek nebudou stíhat vyrábět.

Nitě, syrovátka i naložené sýry

Jak je asi z předchozích řádků jasné, základem prodeje jsou sýrové nitě. Ať už přírodní, uzené, s bylinkami a česnekem či kořeněné. Ale to samozřejmě zdaleka není všechno. K mání jsou i klasické pareničky. V lednici pak nelze přehlédnout sklenice s naloženým sýrem. Nabízejí jej ve dvou variantách, jedné ostřejší, druhé klasické. Podle slov pana Nazareviče je právě o nakládané sýry velký zájem. Sýrožrouti nabízejí i čerstvé pasterované mléko z malé farmy u Přední Lhoty. Z jejich mléka pak také vyrábějí syrovátkové nápoje nebo kefíry.

Léta tančili a snili. Na podzim chtějí Zubákovi otevřít v Poděbradech Tango Café

Oblíbenou tekutinou je také léčivá kombucha, nápoj opředený mnoha legendami, který údajně kudy teče, tudy léčí. V obchůdku však zákazníci najdou nejen mléčné výrobky. Spolupracují s dalšími menšími firmami, z jejichž produkce nabízejí například těstoviny, marmelády, oříšky, mošt, případně koření. Na základě vlastní ochutnávky prodávají také víno z malého vinařství. „Já obecně nemám ke zboží z řetězců příliš velkou důvěru. Nabízíme jen kvalitní produkty malých firem,“ vysvětluje majitel firmy. Nabízí i vlastní dárkové balíčky, které na požádání zabalí.

Proč Sýrožrouti?

Když hledali pro obchod název, chtěli se vyhnout klasickému, ale trochu omšelému názvu sýrárna. „Když řeknete Sýrožrouti, zaujme to více a každému začne šrotovat, proč zrovna tohle,“ směje se Ivo Nazarevič. Značku Sýrožrouti už znají i mimo Nymburk. „Jezdíme například na trhy do Jičína. Ale chystáme spoustu akcí do budoucna, kde bychom chtěli oslovit další lidi,“ uzavřel muž, který si právě plní svůj sen.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýIvo Nazarevič se narodil před 56 lety v Nymburce. Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Kutné Hoře a poté Vysokou vojenskou školu v Liptovském Mikuláši, obor automatizované systémy velení. Dále absolvoval vysokou školu podnikové ekonomie a managementu. Zhruba čtvrt století pracoval jako voják z povolání, poté vystřídal řadu profesí. V současné době založil rodinnou firmu Sýrožrouti a v květnu otevřel obchůdek u Zbožské ulice v Nymburce naproti vstupu do Mateřské školy Adélka. Pokud vyrazíte nakoupit k Sýrožroutům autem, nejlépe je najdete, když pojedete po Zbožské a zaparkujete u tubusu s ekovodou. Vchod s nápaditou výlohou budete mít přímo před sebou.