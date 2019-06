Pracuji tady jedenáct let. Mám to tu ráda, baví mě to, celý život prodávám a pořád prodávám jídlo. Akorát jsem ve věku, kdy už toho někdy mám dost. Všechno, co máme v nabídce, si totiž musím ráno sama uvařit, jsem tady od půl šesté, od sedmi chodí zákazníci. Musím tedy odbíhat od pultu k vaření. Teď dělám pekáč číny a smažím řízky. Dodělávám sekanou, guláš, všechno musím nakrájet, usmažit, uvařit a tak dále.

Vždycky jsem prodávala takhle za pultem, třeba v Kávě čaj, kde jsem byla od 17 let jako učenka až do 34 let, pak jsem byla v bufetu u pana Štěpánka, také u jídla. Nikdy jsem nebyla za pokladnou v obchoďáku, to by mě nebavilo, mám ráda kontakt s lidmi. Sem chodí nakupovat 80 procent mužských a těm je jedno, kolik jim dáte jídla. Pro ně je důležité, aby toho bylo hodně, aby se najedli. Zákazníci jsou tady fajn.

Teď se mi zvedl „kšeft“, protože zavřel Bertík. Potřebovala bych nějakou pomocnici. Mám jen paní, která myje nádobí. V současné době mi zbývají dva roky do důchodu a to už zvládnu. Původně jsem myslela, že půjdu do předčasného, ale nedá mi to, doma bych se nudila.

Zákazníci se střídají, když třeba někde dělá parta řemeslníků, to se jejich skladba obměňuje, ale jinak jsou za ta léta už všichni známý. Například sem chodí paní z magistrátu pro řízky a pro kuřecí stehna, nebo mám zákazníky z okolních obchodů.

Něco jsou mé recepty, vařím tak jako vařím doma, aby to chutnalo mně a chutná to i zákazníkům. Jsem vyučená prodavačka, vařit jsme se naučila ve dvaceti a tady mě to hodně donutilo. Dříve jsem prodávala to, co někdo vyrobil. Některé polévky mi vozí, ale třeba čočkovou, vývary, boršč, kulajdu, to všechno vařím. Život mě naučil vařit ve velkém.

S mužem nesportuji, za mlada jsem sportovala, dělala jsem třeba volejbal a podobně, ale nejsem na to. Mám unavené nohy z běhání za pultem. Muži dělám „manažerku“, uvařím, upeču, postarám se třeba o 25 lidí, dělám jim jídlo, kafe, jsem takový jeho maskot.