A ještě jednu podobnost se Třemi Bábovkami u bistra JK Moto najdeme, také před jejich podnikem je plná čára, kterou se řada motoristů jedoucích od Poděbrad na Prahu bojí směrem do vrat bistra přejet. „Ovšem zbytečně. Pro vjezd k nemovitosti se bát postihu nemusí a klidně k nám mohou zabočit z obou směrů,“ ubezpečuje provozovatelka bistra Kateřina Geletičová.

Dům motorkářských služeb

Několik let opuštěný dům u kruhového objezdu koupil Karel Josíf s jasným záměrem. „Jsme takový motorkářský blázni a chceme skloubit několik služeb pro motorkáře na jednom místě,“ říká Kateřina, sestra majitele domu Karla. Motorky oba milují, jezdí po závodech a některé závodníky dokonce i sponzorují. „Třeba Davida Kuželu, kterému jsme byli fandit první zářijový víkend na dymokurském okruhu,“ říká provozovatelka poděbradského moto bistra, pocházející ze zmíněných Dymokur.

Kateřina Geletičová se narodila před sedmatřiceti lety v Městci Králové, pochází z Dymokur. Vystudovala kadeřnickou školu v Praze. V poslední letech pracovala na vedoucích pozicích v pobočkách prodejen velkých řetězců.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ale zpět do motorkářského domu u kruhového objezdu. Přímo v domě je servis, ale také prodejna potřeb jako jsou helmy, boty, trička a řada dalších doplňků. Prodávají se tu i kompletní zánovní motorky. Zkrátka takový vysněný motorkářský ráj. „To byl původní a hlavní záměr celého projektu,“ vysvětluje majitel Karel Josíf. „Ale k tomu přibylo i bistro a další věci. Chceme, aby to všechno zapadalo do sebe a kompletně sloužilo jako servis pro motorkáře, kteří se tu zastavují,“ konstatuje Karel.

Motorkářské zázemí je otevřené od loňského podzimu. Bistro u domu je mladší. Poprvé otevřelo letos v dubnu. „Když bylo zahájení motorkářské sezóny a okolo jela ta slavná kolona spanilé jízdy k zahájení sezóny, tak jsme otvírali. Jak známo, motorkáři mají rádi dobré jídlo a pití, takže zájemce a návštěvníky jsme tu měli od začátku,“ vypráví Kateřina, která se stala provozovatelkou a spolu s dalšími členy rodiny také obsluhou v bistru JK Moto.

První sezóna byla skvělá

Původní myšlenka byla taková, že když na místo motorkář přijede se svým strojem do servisu nebo na nákup, tak si může buď při čekání nebo po zdařilém nákupu dát něco dobrého. „Ale od samotného otevření sem jezdí i zákazníci přímo do bistra. Někdy je to tak, že jedou okolo, vidí něco zajímavého, tak se zastaví. Dají si něco v našem bistru a pak se jsou podívat dovnitř,“ říká svoji zkušenost Kateřina. Další část zákazníků objevila bistro JK Moto přímo na sociálních sítích, kde má podnik vlastní stránku. „Cíleně pak vyrazí k nám na jídlo, protože si zjistí, že tu děláme výborné věci, které mají motorkáři většinou v oblibě,“ doplňuje vedoucí bistra.

Většina obchodníků si na právě skončené prázdniny spíše stěžuje. Lidé jezdí po dovolených, k moři, byznys příliš nevydělává. V motorkářském bistru u Poděbrad jsou na tom jinak. „Na to, že jsme otevření od dubna, to byla skvělá sezóna, která doufám ještě nekončí. Motorkářů se u nás vystřídalo plno, spousta z nich se vrací. Ať už jsou z okolí, nebo to mají trochu dál a udělají si výlet. My jsme naprosto spokojení,“ pochvaluje si provozovatelka bistra. A bratr ji doplňuje. „Jezdí opravdu z různých míst. Měli jsme tu třeba motorkáře z Vysočiny.“

Steaky, burgery i akce pro motorkáře

A na co že se k Poděbradům nejen motorkáři sjíždějí? Bistro JK Moto nabízí opravdové lahůdky. „Zásadní v naší nabídce jsou vyzrálé steaky z Argentiny. Je to půlkilová flákota masa, která se ale na přání zákazníka dá upravit na takovou gramáž, na níž se každý cítí. Pak je velký zájem o hamburgery a tortilly. Obojí připravujeme z trhaného masa, jak hovězího, tak vepřového. Z příloh jsme pak schopni nabídnout americké brambory či hranolky, a dále také salát coleslaw nebo šopák,“ vypočítává provozovatelka moto bistra. K pití tu nabízí klasické pivo, ale i to nealkoholické.

V nabídce je i řada domácích limonád. Pyšní jsou na kvalitní kávu, kterou dokážou nabídnout i ve vlastní speciální úpravě. „Jde o ledovou kávu se zmrzlinou a se šlehačkou politou čokoládou. Přes léto o ni byl velký zájem,“ těší Kateřinu. Za sebou už mají i některé víkendové akce pro motorkáře a ještě jednu zásadní na podzim chystají. „Druhý říjnový víkend tu bude taková motorkářská sešlost. Počítáme, že dorazí i někteří známí závodníci. Podrobnosti se zájemci brzy dozví na našich facebookových stránkách,“ konstatovala Kateřina Geletičová.