V neděli měl jeho velitel k dispozici 225 hasičů; v sobotu jich bylo 259. Vedle vlastních sil velí v rámci sektoru profesionálním hasičům z odřadů z Prahy, krajů Královéhradeckého, Olomouckého a Pardubického i ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR – plus také řadě dobrovolných jednotek. Těch bylo v neděli celkem 19, přičemž v některých případech se jednalo o zcela čerstvé síly. Posily dorazily časně ráno, aby v části jednotek mohlo dojít ke střídání kolegů; některé jednotky odjely kompletně a nahradily je jiné, informoval za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Ladislav Holomčík.

Zdroj: Youtube

Potvrdil dále, že práce ve svěřeném sektoru jsou stále rozděleny tři úseky, z nichž nejpříznivěji se situace jeví u Vysoké Lípy. Tam stačilo několikrát během dne zajistit kontrolu: ukázalo se, že situace je zde stabilizovaná a skrytá ohniska hoření se už neobjevují. „Část sil a prostředků se tak mohla přesunout do zbývajících dvou úseků, kde dohašování stále pokračuje. V prvním úseku hasiči zlikvidovali několik drobných ohnisek a doutnajících míst, například v západní části nad Hřenskem ve skalním výběžku vrchu Kobylka,“ konstatoval Holomčík. Nejvíce se podle jeho slov při této činnosti uplatnily ruční stříkačky a terénní čtyřkolky.

I tak hasiči stále pracují na rozšiřování hadicového vedení. „Na druhém úseku bylo v neděli zprovozněno přes jeden kilometr dlouhé dvojité vedení B hadic, které se podařilo v sobotu natáhnout od nově vytvořeného zdroje vody pod Mezní Loukou až do osady Mezná. Chod systému zajišťují čtyři čerpadla Tohatsu dodávající 600 litrů za minutu; do budoucna to bude jediný zdroj vody,“ uvedl Holomčík. Připomněl, že v Mezné i u čerpacího stanoviště Tohatsu byly postaveny nové nádrže, každá s objemem 25 tisíc litrů, které jsou připravené na připojení hadicového vedení.

Odpovídá to strategii štábu velení: vytvořit v národním parku na několika místech zasažených požárem z provizorních nádrží dočasné zásobárny vody. Po ukončení zásahu mají sloužit severočeským jednotkám, které na požářišti budou nadále zajišťovat takzvanou dohlídku. Voda připravená na dostupných místech pak poslouží k hašení, pokud se případně objeví nové ohnisko. Stále také bylo v sektoru S3 v provozu 6,8 kilometru dlouhé vedení, ve kterém díky šesti velkokapacitním čerpadlům Somati pokračovala dálková doprava vody z řeky Kamenice k Mezné. Slouží k doplňování cisteren a bambi vaků využívaných při hašení z vrtulníků.

