A ani tehdy tahle velká série nezačala – byť v sobotu to byly „jen“ Černolice. A v pátek Nové Dvory. Od 5. ledna měli středočeští hasiči takových výjezdů již 16!

Teplota klesá, počet zásahů stoupá

Obyčejně bývají tyhle požáry typické spíš pro začátek topné sezony či v případě chat a chalup pro delší období zimního volna; nyní hasiče zaměstnávají s citelnějším ochlazením. Někteří majitelé nemovitostí v době poznamenané koronavirem zanedbali údržbu – byť se najdou kominíci, kteří podle svého termínového kalendáře mohou hovořit o opaku – a navíc se lidé víc drží doma. A ano, když je venku chladněji, víc se topí. To, že právě s klesajícími teplotami počet těchto zásahů stoupá, potvrdil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje i na twitteru.

Hasiči radí nezapomínat na pravidelné vymetání a předepsané kontroly (ovšem provedené důvěryhodnou kominickou firmou). Ještě dnes varují, že ničivý požár motorestu Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence na Praze-východ, který lehl popelem 18. listopadu 2017, vzešel právě od komína…

Hasit vodou? Na to zapomeňte!

Pokud v komíně začne hořet, doporučují hasiči volat tísňovou linku, 150 nebo 112, a urychleně odstranit z blízkosti komína veškeré hořlavé materiály. Rozhodně však varují před nápadem chtít hořící komín hasit vodou: komín by mohl popraskat, nebo dokonce hrozí výbuch. Oheň v komíně se hasí třeba pískem – suchým pískem – avšak snažit se o to svépomocí nemusí být dobrý nápad.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Člověku bez zkušeností a bez potřebných ochranných pomůcek rozhodně nelze radit, aby vylezl na střechu a sypal lopatkou písek do komína. Jednak hrozí zranění při pádu (v rozrušení a často potmě je riziko ještě výraznější), jednak je tu nebezpečí popálení, když vyšlehnou žhnoucí saze nebo i plamen.

Co naopak hasiči doporučují, je věnovat pozornost preventivní laické kontrole. Například se přesvědčit, že kouřovod je řádně upevněn, není propálený a v pořádku je i plášť spotřebiče, není nic složitého a nezabere to mnoho času. Stejně jako obhlédnout, zda je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje. Samotný komín – alespoň pokud hovoříme o těch tradičních – má být omítnutý, celistvý, bez viditelných spár a netěsností. A vyplatí se nezapomenout ani na to, zda jsou v pořádku komínová dvířka.

Pozornost je dobré věnovat i vlastní stavbě a tomu, jak je vyřešen přístup ke komínu v jeho části nad střechou. Zrovna tohle museli hasiči z Jílového řešit ve čtvrtek při požáru sazí v komíně ve vsi Bohuliby na Praze-západ. Vstup na střechu z domu chyběl, a tak se tam museli dostat pomocí výškové techniky a dvou sad nastavovacích žebříků. Dopadlo to dobře: škoda nevznikla.