Požár u trati zastavil vlaky mezi Nymburkem a Poděbrady

/FOTOGALERIE/ Při pohledu do kalendáře by se mohlo zdát, že na sezónu požáru suchých porostů u trati je ještě brzy. I přesto právě k takovému požáru vyjeli v sobotu po šesté večer hasiči do Babína mezi Nymburkem a Poděbrady, kde hořela poměrně velká část lesního porostu. Požár byl natolik nebezpečný, že na nějakou dobu zastavil i provoz na trati.

V Babíně u trati v sobotu večer hořelo. | Foto: archiv drážních hasičů