Zdiby – Pohotovost, duchapřítomnost, rozhodnost i odvahu projevili členové policejní hlídky z Prahy-venkov: Východ, jejíž majáky se jako první rozblikaly na místě požáru rodinného domu ve Zdibech. Stalo se to uprostřed noci na úterý, informovala ve čtvrtek policistka Eva Hašlová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

K nahlášenému ohni byly všechny základní složky integrovaného záchranného systému vyslány krátce před půlnocí. Policisté mající služebnu ve městě Odolena Voda, kteří dorazili nejdřív, zastihli před domem obyvatele, jenž uváděl, že uvnitř ještě zůstala jeho manželka. Je někde nahoře! Aby ženě pomohli, bez váhání vběhli do domu zaplněného kouřem.

V horním patře však nikoho nenašli. Až když seběhli do přízemí, zahlédli skrz dým postavu v noční košili. Ženě pomohli ven a posadili ji do svého auta. Následně 74letou pacientku předali zdravotníkům. Záchranná služba ji i s manželem převezla k ošetření do nemocnice v Praze. „Naštěstí nedošlo k žádné tragické události,“ chválí kolegy Hašlová.

Okolnosti požáru, se kterým se vypořádali hasiči, zůstávají předmětem šetření.