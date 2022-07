Jenže ve středních Čechách ani v blízkých sousedních regionech žádný větší požár, z něhož by zápach kouře mohl dorazit, hasiči neevidují.

„Jedná se o zápach z velkého požáru v Národním parku České Švýcarsko, tedy z Hřenska. Nad Nymbursko skutečně dorazil mrak odtamtud. Hlášení o zápachu máme z řady míst,“ komentoval situaci v úterý kolem páté ranní starosta dobrovolných hasičů v Nymburce Zdeněk Vocásek.

K požáru u Hřenska vyjeli i hasiči ze středních Čech, les hořel i na Nymbursku

„Kouřové telefonáty“, které směřovaly na operační středisko středočeských hasičů, se počítaly na desítky, potvrdila mluvčí Dagmar Zemanová. Jen mezi druhou hodinou po půlnoci a sedmou ranní přišlo podle jejích slov 60 oznámení, která byla následně překvalifikována na planý poplach. „Nejvíce těchto hlášení bylo z okresů Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora – a z okolí Prahy,“ konstatovala. Častěji také volali lidé z oblasti kolem pomezí okresů Kladno, Mělník a Praha-východ.

Informaci potvrdil i velitel nymburských profesionálních hasičů Roman Zima. „Kvůli aktuálním klimatickým podmínkám se kouř z požáru u Hřenska dostal k nám a do sousedních regionů. Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě, pokud nevidí další příznaky hoření, například plameny, zvážili, zda volat na tísňové linky hasičů,“ uvedl Zima.

Výsledky měření

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) informovala prostřednictvím sociálních sítí o měření chemické laboratoře středočeských hasičů z Kamenice, jejíž tým zjišťoval koncentraci škodlivin u dálnice D11 v okolí Lysé nad Labem. „Naměřeno podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého, oxidů dusíku. Občané by se měli chovat jako při smogu: omezit pohyb venku, omezit větrání,“ shrnula výsledek. Během dopoledne zápach v oblastech vzdálených od požáru vyvanul; někde vzduch pomohl pročistit i déšť. Nelze ale vyloučit, že se objeví znovu.

Část středočeských jednotek odjela na pomoc do boje s požárem v národním parku. Nymburské jednotky se to podle Zimy dotkne v brzké době. „Budou kolegové potřebovat vystřídat a my jsme připraveni na místo se speciální technikou také vyrazit,“ doplnil velitel nymburských hasičů.

Během brzkých ranních hodin byly sociální sítě plné reakcí, kde si lidé sdělovali nejnovější poznatky. "Týnec nad Labem také, od 3 chodím a zjišťuji, co nám kde hoří… Kutná Hora také smrdí kouřem… Poděbrady taky… Volárna od 3:00 hrozný smrad a teď není vidět ani k Oseku. Hrozný dým…" Tyto a mnoho dalších reakcí si lze přečíst k tématu na Facebooku.

"Jsem Kolíňák pracující v Poděbradech. Během noční služby nás udivil extrémní zápach z kouře a zvláštní mlha přes celý obzor. Radši jsem volal domů rodině, jestli všechno v pořádku," sdělil redakci šestatřicetiletý inženýr Josef.

Kolínský městský rozhlas v 8 hodin ráno informoval o příčinách kouře a také tlumočil výzvu hasičů, aby lidé v případě, že nevidí další příznaky požáru jako oheň a podobně, dobře zvážili, zdali je nutné volat na tísňovou linku. Výzva samozřejmě platí jen pro dnešní mimořádnou situaci.

"Po celém území Prahy je cítit zápach po kouři a spálenině," uvedli na twitteru pražští hasiči. "Doporučujeme omezit větrání," dodali.