K požáru v pondělí ráno skutečně došlo a po jeho uhašení hasiči potvrdili, že příčinou bylo úmyslné zapálení. Případ šetří kriminalisté, kterým se však podle informací Nymburského deníku muž k založení požáru nepřiznal, ale jako žháře uvádí jinou osobu.

Případ kriminalisté zatím šetří jako podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Dům byl totiž v době požáru už ve vlastnictví realitní společnosti, která jej měla získat z vlastnictví zmíněného muže na základě exekuce.

Základní informace o vyšetřování potvrdila policejní mluvčí Petra Potočná. „Zabýváme se všemi verzemi, z nichž nejpravděpodobnější je právě úmyslné zapálení. Vyšetřování celého skutku je však na začátku, kromě jiného bude proveden výslech svědků,“ řekla Petra Potočná. Pokud by policisté žháře obvinili z výše uvedeného přečinu, hrozí mu u soudu trest ve výši od šesti měsíců do tří let za mřížemi.

Podle informací Deníku je veden jako podezřelý ze zapálení domu jeho bývalý obyvatel. Tuto verzi potvrzují i někteří místní. „Sám se tím na veřejnosti chlubil. Říkal, že než aby si věci odnesl exekutor, že to raději sám zapálí. To není žádné tajemství,“ uvedla žena, který si kvůli obavám ze msty nepřála uvést jméno. Muž, který informaci o zapálení domu pronášel, se však kriminalistům zatím nedoznal a údajně tvrdí, že dům zapálil jiný konkrétní člověk.

K samotnému požáru se sjelo celkem pět hasičských jednotek. „Po příjezdu první jednotky na místo bylo potvrzeno, že střecha objektu je požárem zcela zasažena. Provedeným průzkumem hasiči zjistili, že uvnitř se nikdo nenachází. Ke zdolání ohně nasadily jednotky dva vysokotlaké vodní proudy,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

V půl desáté se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu a velitel zásahu ohlásil operačnímu středisku lokalizaci. „Další fáze zásahu byla zaměřena na vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek v půdním prostoru z výškové techniky,“ doplnila mluvčí hasičů. V jedenáct hodin dopoledne byl požár zcela zlikvidován.

Jako příčinu vzniku požáru určil hasičský vyšetřovatel úmyslné zapálení, proto byla na místo přivolána i kriminální policie. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun.