Požár domu a přístavku ve Vykáni byl ohlášen hasičům krátce po poledni. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Nymburka a Českého Brodu. K nim byli povoláni i dobrovolní hasiči z Čelákovic, Poříčan a samozřejmě místní. „Po čtyřech minutách, po vyhodnocení dostupných informací, vyhlásil operační důstojník druhý stupeň poplachu a vyslal na místo ještě dobrovolné jednotky obcí Jirny, Kounice, Lysá nad Labem a Vyšehořovice,“ uvedl Jaroslav Gabriel z HZS Středočeského kraje.

Požár se podařilo uhasit po 15. hodině.

Kromě vyšetřovatele hasičů na místo dorazili také kriminalisté a psovodi. Aktuální informace hovoří o tom, že usedlost někdo úmyslně zapálil. „Jako nejpravděpodobnější verze se jeví možnost úmyslného zapálení. Vyšetřovatel zahájil úkony pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení pachatele mu v krajním případě hrozí až tři roky vězení,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Na pozemku usedlosti, která je poblíž klasické zástavby, shořel dům, přístavek s posezením, hospodářská část i zaparkovaná Škoda Octavia. Celková škoda byla odhadnuta na 3 miliony korun, hasiči dále uvádí částku 2 miliony korun jako uchráněné hodnoty.

Usvědčení žháři

Případy žhářů nejsou na Nymbursku zas až tak výjimečné. V roce 2014 kriminalisté hledali člověka, který měl zapálit několik stohů. Toho se však podle dostupných informací vypátrat nepodařilo.

Naopak jiní žháři skončili za mřížemi, případně v psychiatrické léčebně. V roce 2011 jsme psali o případu osmnáctiletého mladíka, který způsobil 82 požárů a byl označen za klasického pyromana. Zadržen byl v březnu toho roku a původně mu bylo sděleno obvinění ze založení 10 požárů. „Dalším šetřením bylo zjištěno, že má na svědomí také sérii jiných požárů, mimo jiné objektů po bývalé sovětské armádě nedaleko milovického letiště,“ řekla tehdy policejní mluvčí Petra Potočná.

Právě z těchto požárů byli hasiči obzvláště zoufalí. „V tomto prostoru se velmi těžko hledá žhář. Navíc se stalo i to, že sotva jsme jeden objekt uhasili, doslova za zády nám vzplanul další. Několikrát bydleli v opuštěných objektech bezdomovci a ti byli v ohrožení života,“ řekl jeden ze zasahujících hasičů.

Podle obvinění měl žhář zapalovat i objekty a vagóny Český drah v Nymburce, včetně mnohokrát vzplanuvší haly nedaleko místničky.

Dalším jeho cílem byly myslivecké posedy v okolí. Scénář byl velmi podobný. Pod posed naskládal pneumatiky, které polil hořlavou tekutinou a zapálil. Podobně si počínal i u budov Českých drah a plán bohužel většinou fungoval spolehlivě. Celková škoda byla vyčíslena na 3 miliony korun.

Žhář, co chtěl být hasičem

Ovšem v tomto ohledu nejslavnějším žhářem v novém tisíciletí byl osmadvacetiletý Petr F. Ten zakládal požáry proto, aby je mohl hasit a dokázal hasičům, že patří do jejich zásahové jednotky. Za první tři měsíce roku 2005 hořelo v Milovicích dvacetkrát a místní už měli skutečně strach. Pak byl žhář dopaden. Muži se nepodařilo stát se právoplatným členem místního sboru dobrovolných hasičů, a tak se je o své akceschopnosti snažil přesvědčit. Petr F. požáry zakládal, pak si oblékl uniformu a aktivně pomáhal hasit. K zásahům falešný hasič nikdy nepřijel společně s ostatními, na místě se ale zpravidla objevil mezi prvními. Tím na sebe upozornil. Po posledním požáru ve skladu textilu spadla klec. Žháře policisté obvinili z poškozování cizí věci.

Ze zadržení žháře byla překvapena i jeho přítelkyně. „Vždycky si hrozně vymýšlel, chtěl být důležitý, středem pozornosti. Ale že bude úmyslně zapalovat, to bych do něj neřekla,“ řekla přítelkyně stíhaného žháře, se kterou měl tehdy osmnáctiměsíční dítě a pronajatý byt v Milovicích. Zoufalá žena přítele naposledy viděla hodinu před ohlášením požáru ve skladu textilu. Jel na kole do Milovic, ona zůstala u rodičů v sousedním Zbožíčku.

Podle policistů muž zapálil sklad v úmyslu ukázat hasičům, že dokáže při zásahu pracovat jako oni. „Benzinovým zapalovačem zapálil textilii vyčnívající ven ze skladu,“ uvedl Miloš Skalický z policejního ředitelství v Nymburce. Podle dostupných informací se později muž podrobil psychiatrické léčbě.