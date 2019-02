Nymbursko /FOTOGALERIE/ – Přinášíme přehled nejzávažnějších a nezajímavějších případů z pohledu hasičů za rok 2018.

Vedení nymburských hasičů hodnotí loňský rok jako relativně klidný. A to přesto, že museli zasahovat u dvou požárů, které samotná jejich centrála označila za dva největší požáry v celé zemi za uplynulý rok. Řeč je o únorovém požáru mochovských mrazíren a říjnovém zásahu u plamenů ve firmě Kovona v Lysé nad Labem. „Vzpomeňte si, kolik bylo vydáno upozornění na nebezpečí požárů kvůli suchu, které bylo v roce 2018 extrémní. Z tohoto pohledu jsme u nás žádný větší problém nezaznamenali,“ říká Luděk Turek, ředitel Územního odboru hasičů v Nymburce.

Nymburští hasiči 2018 v číslech



celkový počet zásahů 1 251

požáry 297

technická pomoc 552

dopravní nehody 233

plané poplachy 43

škoda při požárech 126,6 mil. Kč

uchráněné hodnoty 103,7 mil. Kč

U mochovského požáru zasahovaly některé jednotky z Nymburska, ačkoliv obec patří už do regionu Praha východ. Ovšem je to nedaleko Lysé nad Labem, a tak právě jednotky z této oblasti pomáhaly hasit požár, který vypukl v jedné z hal 23. února. Příčinou požáru byla zřejmě jiskra, která odlétla při opravách v areálu.

Kouř viditelný zdálky

Rozhodující zkouškou „na vlastní půdě“ ovšem byl pro lyské hasiče požár haly v areálu firmy Kovona, ke kterému došlo ve večerních hodinách v pondělí 15. října. Plameny a kouř byly viditelné z několikakilometrové dálky. Na místě zasahovalo zhruba dvacet hasičských jednotek, což je zhruba sto hasičů. V době jejich příjezdu už byla hala o rozměrech 100 x 100 metrů, kde se vyrábí kovový nábytek, plně zasažena požárem. Hala zároveň sloužila jako sklad výrobků připravených k expedici.

„Hasiči zasahují převážně pomocí výškové techniky včetně plošin,“ uvedl na místě mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Střecha haly se během požáru propadla. Dým byl viditelný podle komentářů na sociálních sítích dokonce i z dálnice D11. Na místě byl cítit silný zápach. „Ohniska vyhledáváme pomocí termokamery,“ doplnil Svoboda. Hasiči se snažili zabránit rozšíření ohně na nedalekou lakovnu. Potýkali se ale s částečným problémem s dovozem vody, který probíhal kyvadlově. V Litoli byla zřízena tři čerpací místa. Pod kontrolu se podařilo dostat požár až ve 22.30. Do dneška nebyla stanovena přesná příčina požáru.

Následující dny po uhašení se mluvilo buď o nedbalosti nebo technické závadě. „Někdy se přesnou příčinu určit nepodaří a mohou tak zůstat třeba dvě verze vzniku požáru,“ doplňuje Turek. Nevídaná však byla škoda, kterou majitel vyčíslil na 100 milionů korun.

V myslích hasičů zůstal i rozsáhlý požár rodinného domu v Milovicích z 12. července. Majitel v době požáru nebyl nablízku, s vynášením věcí z domu pomáhali příbuzní. „Bohužel požár nepřežil pes majitele,“ povzdychl si Zdeněk Vlasák z nymburského HZS. Příčinou požáru byla technická závada elektroinstalace. Podle ředitele Luďka Turka by v podobných případech pomohla sousedská spolupráce. „Pokud je to možné a existují velmi dobré vztahy mezi sousedy, není od věci nechat jim klíče pro podobné případy. V případě zásahu to i nám usnadní práci,“ vysvětlil Turek.

Dvakrát v rozmezí tří dnů museli hasiči zasahovat na poli při letní sklizni. 16. července shořel kombajn a část ještě nesklizeného pole u Bříství. V tomto případě byla škoda vyčíslena na 5 a čtvrt milionu korun. 18. července došlo také k technické poruše stroje na poli, tentokrát však šlo o lis na slámu a stalo se to na poli u Stratova. Škoda dosáhla 1 milion korun.

Za zmínku stojí také požár kuchyně v Kostomlatech nad Labem, ke kterému došlo při vaření. „Při tomto požáru nám hodně pomohl náš bývalý člen, který byl na místě jako jeden z prvních, skočil dovnitř oknem a podnikl zásadní kroky k tomu, aby se oheň nešířil,“ chválí bývalého kolegu Zdeněk Vlasák.

Zrádná udírna

Co všechno se může stát, když si na podzim chcete ve vlastní udírně vyudit maso, dokládá případ ze Střihova na Královéměstecku. 24. října krátce po poledni ohlásil majitel požár udírny a přilehlého přístřešku. Kvůli silnému větru se ale oheň začal rychle šířit a brzy zasáhl i střechu rodinného domu. „Velitel zásahu proto vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedl Petr Svoboda, mluvčí středočeských hasičů.

Krátce před půl třetí byla ohlášena lokalizace požáru. Hasiči zásah ukončili okolo půl čtvrté.

Škoda byla vyčíslena na milion korun, hasičům se podařilo uchránit majetek za 2,5 milionu. Příčinou vzniku požáru bylo zalétnutí jisker z udírny vlivem silného větru.

Klidný region

Jak se shodnou oba muži z vedení Hasičské záchranné stanice v Nymburce, náš region patřil v loňském roce z pohledu hasičů ve srovnání s ostatními v republice a s přihlédnutím ke zmíněnému extrémnímu suchu, mezi ty klidnější. Statistiky pochopitelně kazí lyský požár Kovony s obrovskou škodou. „Kromě jiného nás těší, že jsme uchránili hodnoty ve výši přes 103 milionů korun,“ doplnil Turek.

Podle Vlasáka už připravují nymburští hasiči akce pro veřejnost na letošní rok. Jednou z nich bude tradiční Den otevřených vrat, kdy děti i dospělí mohou přijít na stanici, prohlédnout si používanou techniku a zhlédnout i několik ukázek ze zásahů. „Letos tuto akci chystáme na 3. května,“ uzavřel Vlasák.