„Požár nám byl nahlášen v půl deváté večer jako požár lesního porostu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hořel porost a lesní hrabanka na ploše 100 krát 100 metrů. Šlo o deseti až patnáctiletý porost. Před čtvrt na deset byl požár lokalizován,“ okomentovala situaci mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Ve 22 hodin bylo uhašeno i díky tomu, že se k místu sjelo poměrně dost cisteren.

Požár lesa.Zdroj: HZS Středočeského krajeOd 19. hodiny večerní do 7. do ranní pak hasiči měli 24 výjezdů. Třináct bylo překlasifikováno na planý poplach. Dalších deset operační středisko prověřilo. V pěti případech šlo o pálení bez dozoru nebo opuštěné pálení, které hasiči uhasili.

„To, že v noci zapršelo, bylo to nejlepší, co se mohlo stát. V noci se to zalilo a nehrozilo nic horšího. Loni byly ale čarodějnice klidnější, to jsme měli pouze sedm výjezdů, dodala Fliegerová.

Statistika požárů o filipojakubské noci 2021.Zdroj: HZS Středočeského kraje