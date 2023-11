/FOTO/ Skvělého úspěchu v podnikatelské soutěži Živnostník roku 2023 ve Středočeském kraji dosáhl Oldřich Novotný z Dobšic. Dokázal zvítězit díky svým zajímavým podnikatelským záměrům. Drobný zemědělec se víc než osm let přímo v Dobšicích věnuje agroturistice ve spojení s dančí a jelení farmou.

Oldřich Novotný se víc než osm let přímo v Dobšicích věnuje agroturistice ve spojení s dančí a jelení farmou. | Foto: Deník/Milan Čejka

„Neskrývám, že mě vítězství v krajském kole této soutěže hodně překvapilo. Pokud vím, tak v celé republice se tohoto klání zúčastnilo kolem 1500 živnostníků. Porota vše vyhodnotila a nakonec jsem se dostal mezi deset finalistů,“ řekl Oldřich Novotný. Při slavnostním večeru v pražském hotelu President prezentoval nejen svoje podnikatelské aktivity a výsledky, ale představil i Dobšice s keltskou minulostí a vlastně celý nymburský region. „Úspěch chápu jako velký závazek do budoucna. Samozřejmě, že je to také povzbuzení do další práce,“ uvedl vítěz krajské soutěže.

Středočeským Živnostníkem roku 2023 je Oldřich Novotný z Dobšic.Zdroj: Deník/Milan Čejka

Z jeho dalších slov vyplynulo, že začínal poměrně skromně, ale dnes se pohybuje v jeho několikahektarové oboře 35 kusů daňčí a 5 kusů jelení zvěře. Po prarodičích rekonstruoval výměnek, který dnes slouží jako penzion s kvalitním a bohatým zázemím. Přijíždí zájemci nejenom z celé republiky, ale i ze zemí Evropské unie.

„Podle mnoha kladných reakcí soudím, že převládá spokojenost, protože někteří turisté se rádi vracejí. Řada z nich ráda pomáhá na zahradě nebo při krmení zvěře. V rámci pobytu se vydávají po cyklotrasách za poznáváním Polabí. Průběžně se snažím investovat do agroturistiky a vymýšlím různé novinky,“ doplnil Novotný.