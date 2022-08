Vlek je v bývalé pískovně, u níž stála betonárka. Vodní plocha byla k dispozici, ale zbývaly hodiny tvrdé práce, aby se břehy proměnily v místo, které láká k relaxaci. První vlek se rozjel o prázdninách roku 2016.

„S kamarády a spřízněnými dušemi jsme vykopali a rozbili tuny betonu, zlikvidovali hromady železných konstrukcí, upravili břehy, nainstalovali mola, ze kterých se startuje, překážky, navezli zeminu a vše upravili, aby to bylo využitelné pro rekreaci a sport. Zakládali jsme trávníky, sázeli keře. Z vody vytahali hromady nepořádku, vyčistili, upravili a osázeli břehy. Vysadili jsme zde přes sto vzrostlých stromů,“ vzpomíná Ladislav Lauryn.

Nadšení pro společnou věc

Mnoho lidí tento mladý sport neznalo, proto přesvědčoval úřady i politiky o tom, že mít takový areál na území města je výhodou. Zvlášť, když to úřad ani obec nic nestojí. „I proto, že je šance na to, aby místní mladí díky možnosti tréninků zamířili třeba do reprezentace.

„Žádný Veselý vlek by nikdy nebyl, kdyby kolem vize nevznikla parta nadšenců, kteří mi od začátku ohromně pomohli z čistého nadšení pro společnou věc. Často to byla velmi namáhavá práce, někdy od brzkých ranních hodin až do tmy. Řadu z nich jsem do té doby neznal, spojila nás myšlenka vleku kousek od domu,“ podotýká Ladislav Lauryn.

Vlek nabízí možnost sportovního vyžití, má i pozitivní vliv na vodu. „Zásadní pro mě byla studie z Německa o vlivu vodních vleků na životní prostředí se závěry, že vodní vleky přispívají ke zlepšování kvality vody, k udržování biologické rovnováhy v ní a že nenarušují ráz krajiny, nezpůsobují žádný hluk ani znečišťování vody olejem. To mi dodalo elán začít myšlenku realizovat,“ připomíná Ladislav Lauryn.

Původní záměr vytvořit velký okruhový vlek, na kterém může jet v jednu chvíli až osm jezdců, Ladislav Lauryn opustil a rozhodl se pro čtyři dvousloupé vleky od české firmy Wakemaster, jsou tedy k dispozici čtyři dráhy.

„Wakeboarding je sport vhodný pro každého. Je to jednodušší, než byste čekali. Jezdit může doslova každý, a to i děti. Samozřejmě každý musí umět plavat. Jezdec má vlek pro sebe, když spadne, obsluha vlek zastaví a jezdec se rozjede znovu z vody. Pronajmout je možné celý vlek na hodinu. Většinou si tuto možnost vybírá parta tří až čtyř lidí. Nebo je možné rezervovat individuální jízdu a sdílet vlek s dalšími jezdci. Vleky jsou dlouhé kolem 170 metrů, liší se délkou, výškou, délkou tažného lana a překážkami,“ vysvětluje.

A proč zrovna Veselý vlek? „Nápadů bylo hodně, nakonec jsme zvolili Veselý vlek. Spojitost s obcí Veselá je zřejmá, zároveň to je opravdu zábava. Často říkám, že je to taková naše továrna na štěstí,“ říká Ladislav Lauryn.