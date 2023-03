Pondělní fronta

Na vstupní ceduli u vstupu najdeme nápis Stanice - více než čekárna. V pondělí krátce po desáté tak rozhodně funguje. Obsazeno je všech pět stolků a u pultu se tvoří fronta. Provozovatel Karel Palma zvažuje, jestli nepřerušíme náš rozhovor a nepůjde pomoci obsluze za pult. Nakonec si ale jeho personál poradí. U stolků sedí maminka s malým děckem a zřejmě starší dcerou, žena s mužem středního věku v nádražáckých uniformách i středoškolští mládežníci. Podnik se slušně rozjíždí.

O jeho pronájmu začal jeho nový provozovatel přemýšlet už v roce 2017, kdy si otevřel úspěšnou na kavárnu na Malých Valech. "Přemýšleli jsme, jestli ještě někde otevřít v Nymburce prostor, kde vařit kávu a současně aby tam byla velká fluktuace zákazníků. Aby to pro nás mělo byznysový smysl a zároveň nás to bavilo. Takovým místem je pro nás nádraží. Zajímali jsme se o prostory vedle, kde byla historicky nějaká prodejna, ale to místo je momentálně v havarijním stavu a nedařilo se nám prostory tady získat. Až loni bylo vypsáno Správou železnic výběrové řízení na tento velký prostor, tak jsme šli do toho," popisuje Palma zárodek myšlenky otevření Stanice.

Od 5.40 do 17.20

Kavárna otevírá ráno už v 5.40, před odjezdem prvního vlaku na Prahu. A zavírá v 17.20, po příjezdu zásadního rychlíku od hlavního města. Po zkušebním období se však může otevírací doba ještě změnit. Zatím plánují mít otevřeno jen ve všední dny.

A co vlastně podnik nabízí? Přilákat chce jak ty, kteří si koupí pečivo, zákusek nebo kávu s sebou do vlaku, tak ty, kteří přijdou posedět. Uvnitř je pro zákazníky připraveno pět stolků. Část naší nabídky tvoří to, co mnozí znají z kavárny na Valech, tedy zákusky a sladkosti. „Ovšem ve vlaku se lidem bude špatně jíst dort, proto nám bylo jasné, že potřebujeme nějaké pekárenské výrobky. Nabízíme vlastní chleba z poctivého kvasu, moravský koláč, loupáky, obložené chleby a podobné věci. Přizpůsobíme se poptávce. Nemáme kapacity na to, abychom v zázemí dělali velké množství produktů, spíše to bude menší množství, ale řemeslně a kvalitně,“ vysvětluje provozovatel nové nádražní kavárny a pekárny. Samozřejmostí jsou káva, čaj a další nápoje.

Nedaleko od pultíku však také stojí to, čemu provozovatel říká lednička s koloniálem. „To jsou produkty od lokální výrobců. Mléko z Mlékárny Ohaře, párky od nymburského řezníka Píši, nymburské pivo a pivo značky Záhora z Kněžiček. Zatím lahvové,“ upozorňuje Palma a jedním dechem doplňuje, že v létě by mělo dojít i na výčep.

Zahrádka na léto

S tím se ovšem nabízí otázka, jestli se do bývalé nádražky nezačne stahovat stejný typ hostů, jako v dřívějších dobách. „Opravdu tady nechceme mít sortiment nálevny a lákat zákazníky tohoto typu. Jedním z faktorů bude i cenová politika. Nemůžeme si tady dovolit mít pivo za 28 korun,“ upozorňuje provozovatel kavárny. V jedné z dalších místností funguje i dětský koutek s hračkami. Časem by měla být využívána i další větší místnost místnost, například k workshopům. Ta vede na dvůr do malé zahrádky ústící na ulici Petra Bezruče. „I tuto zahrádku chceme pro naše zákazníky na léto využít,“ potvrzuje Palma.

Tady už se nekouří?

Jak jsme zmínili v úvodu, v pondělí dopoledne bylo v nové kavárně plno. U stolku jsme se zeptali Lucie a Pavlíny Plachých, co je sem přivedlo a jak jim tu chutná. „Známe kavárnu na Valech a byli jsme tam, tak jsme se chtěli podívat i sem, jak to tady bude vypadat. Kávu jsem zatím neměla, ale chleba je výborný,“ pochvalují si dámy u jednoho ze stolečků.

Ještě se vrátíme k provozovateli, jestli už má zkušenost s nějakým zákazníkem, který by tesknil po dřívější podobě nádražní restaurace. „Nedělám si iluze, že nepřijdou i tací, kteří sem dříve mířili výhradně na pivo. Máme otevřeno druhý den a já jsem zatím zaregistroval jednoho hosta, který se divil, že se tu netočí pivo. On se ale divil i tomu, že už se vevnitř nesmí kouřit,“ usmívá se Karel Palma.