/FOTOGALERIE/ Zákazník, který nepředložil doklad o tom, že je očkovaný, testovaný nebo prodělal v dané době covid nemá být od pondělí 1. listopadu obsloužen v restauraci. Ovšem například ve vyhlášeném podniku Biograf v Nymburce servírka žádný doklad nevyžadovala.

V restauraci Pod Eliškou provozní vyžaduje potřebné dokumenty. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Je to záležitost zákazníků, kteří sem přijdou a měli by být zodpovědní. My nemáme právo po nich takovou věc chtít,“ vysvětlila při placení.