Prozatím je dostupná v Praze ve spolupráci s vybranými partnery. Těmi jsou zatím Alza.cz (kde však kupující ještě musí mít svůj zákaznický profil propojený s účtem Škoda Connect), Zásilkovna (tam je zase třeba objednat si zásilku na domácí adresu a pak ji e-mailem přesměrovat) či DoDo (po domluvě přes webový chat či Facebook Messenger). Do budoucna se však mají možnosti rozšiřovat.

Posloužit tak auto svému majiteli může i ve chvíli, kdy je pouze zaparkované, připomněl ve čtvrtek člen představenstva mladoboleslavské automobilky Martin Jahn. Doručování do vozu se totiž netýká aut, v nichž jejich majitel právě sedí: jde o zanechání balíčku v zavazadlovém prostoru.

„Touto službou zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra,“ konstatoval Jahn. S upřesněním, že přístup k údajům o vozidle – tedy o registrační značce a aktuální poloze – má pouze kurýr zvolené doručovací služby. Ten také na základě oprávnění uděleného majitelem může auto odemknout, aby se dal kufr otevřít.

Do konce roku se funkce produktu Přístup do vozu budou testovat v rámci pilotního provozu v Praze, pak automobilka počítá s jejich představením i na dalších místech: jak v České republice, tak v zahraničí. Fungovat ale mohou jen u nejnovějších aut. Zatím jsou dostupné pro většinu vozů vyrobených od ledna 2019 a vybavených balíčkem Care Connect: Vzdálený přístup (přičemž v jeho rámci musí být aktivována funkce Vzdálené zamykání/odemykání vozu). Výjimku představují modely Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž má být služba zpřístupněna později.

Objednávky a stav jejich dodání může zákazník sledovat pomocí aplikace MyŠkoda. Přímý kontakt s kurýrem však mít nemusí, a to ani na dálku. Dodavatel auto najde i odemkne pomocí aplikace ve svém telefonu – přičemž v zákazníkem schváleném časovém rozpětí je může takto otevřít pouze jednou. Odchází pak až ve chvíli, kdy už je vůz opět zamčený.

Ochrana se ještě musí vyřešit

Dá se předpokládat, že tato metoda se bude nadále zdokonalovat technicky, logisticky i právně (mohli by se třeba najít chytráci, kteří by po vyzvednutí zásilky chtěli tvrdit, že v autě nic nenašli, a požadovat dodání nového zboží). Zřejmě také dojde na hledání způsobů, jak tuto metodu ochránit před případnou nežádoucí pozorností zlodějů: nejen těch pracujících s elektronickými vychytávkami, ale i běžných pobudů, kteří by si třeba někde na sídlišti mohli povšimnut ukládání věcí do auta, jež následně zůstává opuštěno.

Dá se nicméně očekávat, že část zákazníků tuto metodu uvítá a její uplatňování se bude rychle rozšiřovat. Přičemž výkonný ředitel logistického start-upu DoDo Martin Marek upozorňuje, že nemusí jít jen o dodávky internetových nákupů.

„Můžete si nechat vyzvednout a doručit do auta sportovní tašku, kterou ráno v den tréninku zapomenete doma, naložit velké balení krmiva pro mazlíčky nebo třeba dárky, které v autě zůstanou v bezpečí skryté před zraky obdarovaných. A pokud se vám v kalendáři nečekaně objeví pracovní schůzka, kurýr vám doveze z čistírny vyžehlený oblek a připraví jej do vozu zaparkovaného před kanceláří,“ představil Marek rozmanité možnosti.