A pozor: v souvislosti se změnou se tam mluví i o tom, že téměř 60 procent žen vidí problém v nedostatečné podpoře soukromého podnikáni za strany státu…

Bezplatné setkání se zájemkyněmi, které by měly chuť se do podnikání pustit, slibuje pomoc. Chce přiblížit, co a jak – a napovědět, jak na co. Ukázat, že jsou možnosti, aby to, co je baví a naplňuje, ženy dělaly jako svoji obživu. A poradit i těm, které se do podnikání už odvážně pustily. Počítá se s tím, že setkávání bude pokračovat – a podaří se tak budovat komunitu žen, které si mohou pravidelně vyměňovat své podnikatelské zkušenosti a vzájemně sdílet úspěchy i případné nesnáze.

První setkání není na březen svoláno náhodou – volbu data ovlivnilo přesvědčení, že právě tohle je vhodná příležitost, jak užitečně oslavit Mezinárodní den žen. Na setkání, které 7. března začíná v berounském gymnáziu od půl druhé odpoledne, však nebude řeč o ničem, co se s tímto svátkem obyčejně spojuje.

Hned zkraje dojde třeba na představení takzvaných kreativních voucherů – podpor, které Středočeské inovační centrum nabízí v rámci podpory konkurenceschopnosti. Pak Karel Raiser přiblíží zákonitosti cenotvorby a pohovoří o finančním poradenství v podnikání. Kateřina Linková se zase bude věnovat možnostem, které nabízí využití sociálních sítí. A hodně slibně zní i název závěrečného bodu programu: Speed dating #HolkyzMarketingu vs. Rukodělné ženy – kdy také může být řeč marketingu, reklamě a technologiích.

Od žen, jež to chtějí ve čtvrtek v Berouně zažít a případně tím i přispět je startu nové etapy svého života, organizátoři očekávají, že se do úterka zaregistrují na webu Czechinvestu.