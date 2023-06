Podnikatelkou dva roky před důchodem

Obchůdek se původně jmenoval Adéla a Hana Čejková byla „jen“ prodavačkou. „Vyučila jsem se dámskou krejčovou a udělala si oděvní průmyslovku. Vždycky jsem k tomuhle měla blízko,“ vysvětluje své směřování už časů dospívání. Obchůdek se pak přejmenoval z Adély na Adrisu, ale paní Čejková zůstala. „Pak mi v roce 2006, dva roky předtím, než jsem měla jít do důchodu, řekli, že tady jako firma končí. A buď můžu jít anebo si to od nich se vším všudy převezmu,“ říká stále energická žena.

Prodejny Pekařství Kopecký otevřely v Nymburce naposledy. Víme, kdo je vystřídá

A tak se stalo, že dva roky před penzí se stala podnikatelkou. Obchůdek si převzala na sebe. „Pro mě se fakticky nic nezměnilo. Prodávala jsem a počítala čísla, úplně přesně jako předtím,“ usmívá se prodavačka a při vyprávění skládá dětské dupačky.

Máte to drahé

Od roku 2006 přečkala v obchodě i covidovou dobu. V poslední době ji trošku mrzí, když k ní přijdou zákazníci a vyčítají jí cenu některých kousků prádla. „Přijdou a řeknou, že to mám dvakrát dražší, než třeba v Pepcu. No jo, ale já jsem dámská krejčová a poznám, kolik vydrží věci, které prodávám já a ty, které jsou dvakrát levnější,“ má jasno paní Čejková. Po celá léta prodává zboží pouze české výroby. Má své zákazníky, kteří k ní chodí pravidelně.

V chlebské zoo křtili samičku lemura. Jmenuje se Mottlice a je mlsná

„Oni si třeba nekoupí čtyři trika, ale jen dvě, protože ví, že jim opravdu vydrží. Bez takových zákazníků by to bylo špatné,“ konstatuje zkušená prodejkyně. Zároveň ale přiznává, že obchod poslední dobou vázl. „Kdybych neměla ještě další aktivity bokem, tohle by mě neuživilo.“

Proč je čas končit

Jaký je tedy hlavní důvod toho, že předposlední červnový čtvrtek otevře naposledy? „Nedávno jsem byla na operaci srdce a je mi dvaasedmdesát let. Já myslím, že bych si už taky zasloužila trochu odpočinku. Ale je pravda, že už vymýšlím, co budu dělat jiného. Úplně v klidu zase nevydržím,“ usmívá se dáma, které by nikdo rozhodně 72 let nehádal. Podle její zkušenosti je právě věk prodejců to, proč se v poslední době na Palackého třídě zavřelo několik obchodů. „Byla nás tu řada starších a ti postupně končí. Mladí tohle dělat nechtějí. Tak uvidíme, co tu z obchodů zbyde,“ krčí rameny Hana Čejková.

Všichni o něm ví, ale málokdo ho viděl. Seřaďovací nádraží Nymburk slaví 80 let

Než ve čtvrtek zavře, ještě poprosila syny, aby obchod o víkendu vymalovali a mohla jej předat pronajímateli v naprostém pořádku. „Co vím od pana majitele, tak zatím nikoho nového nemá. Říkal, že kdybych tu chtěla zůstat do konce měsíce, tak se nic nestane,“ uzavírá paní Čejková. Ale ví, že zůstane jen do čtvrtka.