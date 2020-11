Jinými slovy, současné pivo, které zraje v pivovarských nádobách, by se tentokrát vylívat nemělo. Podle manažera pivovaru Jana Benáka se v pivovaru aktuálně vaří pivo, které se k zákazníkům má dostat okolo Vánoc a Nového roku.

„Vaříme v rozsahu, který plně odpovídá době prodeje. Valná většina piva, které se prodá v sudech, je Postřižinská jedenáctka. Pokud ji nestočíme do sudů, poputuje do lahví, či plechovek. Pivo na varně, spilce, ani v ležáckém sklepě neví, jestli půjde do lahve, plechovky, či sudu a stejně tak neví, jestli se vypije v Nymburce, Budapešti nebo Bogotě,“ vysvětluje manažer pivovaru možná operativní řešení s navařeným pivem. „Neházíme flintu do žita a doufáme, že současná paralýza nebude trvat dlouho,“ doplnil Jan Benák.

Propouštět nechtějí

Uzavření restaurací a hospod vede podle Benáka v pivovaru ke dvěma zásadním potížím v provozu. Nefunguje stáčecí linka pro sudy a nefunguje rozvoz sudového piva. Co tedy se zaměstnanci z těchto pracovišť, pokud je pivovar nechce propustit? Bylo nutné pro ně najít náhradní činnosti.

„Za normálních okolností jezdí na rozvozu sudů čtyři rozvozové kamiony. Ty jsou nyní deponovány na transport lahvového a plechovkového piva do centrálních skladů řetězců, kam bychom za normálních okolností posílali externí nasmlouvanou dopravu. Pracovníci ze sudové plnící linky vypomáhají na lince plechovkové, lahvové, či při úklidových pracích,“ představuje řešení manažer firmy.

Těžké vzpomínky na jaro

Vylívání piva do kanálů je v každém pivovaru ekonomicky i emocionálně nepříjemná situace. V nymburském pivovaru věří, že se situace z jara nebude nyní opakovat. „Během jarního útlumu se vylívalo pivo především z exportů. Restaurace byly uzavřené a zpět se k nám dostávalo pivo již velice dlouho po expirační době a nedalo se dělat nic jiného, než vylít. Našim partnerům v zahraničí jsme se snažili vyjít vstříc a pivo jsme vyměňovali za čerstvé. To samozřejmě platilo i pro české hospodské a restauratéry,“ vysvětluje Jan Benák situaci před půl rokem.

Nyní je situace podle něj trochu jiná. „Jsme po hlavní sezóně a zásoby v hospodách jsou minimální. Počasí menším zásobám jen nahrává. Situace s vylíváním se doufejme opakovat nebude, nicméně s vyměňováním starého piva za čerstvé počítáme i nyní. Samozřejmě žijeme v naději, že nepůjde o stovky sudů piva jako na jaře,“ konstatoval manažer nymburského pivovaru.

Lahvové místo točeného

Už delší dobu se mění poměr piva prodaného v lahvích a plechovkách k množství piva prodaného v sudech. Ve prospěch prvně jmenovaných obalů. Trend je to nezvratný. Pozorují ho i výrobci Postřižinského piva. „Lidé bohužel přestávají chodit do hospod, méně se socializují, více svého volného času tráví v on-line světe. Ruku v ruce i malé venkovské hospody zavírají a důvodů proč nepokračovat mají hodně. Nesmí se v nich kouřit, EET, či odliv lidí z venkova do velkých měst. Kult české hospody pomalu mizí a zaniká,“ říká smutně Jan Benák.

Covidová pandemie tento smutný trend podle něj pouze urychluje. „Jako pivovar máme velké štěstí, že disponujeme linkami na stáčení jak lahví a sudů, tak plechovek. V posledních třech letech vidíme ohromný nárůst zájmu o plechovkové pivo. Dokážeme tedy velice pružně reagovat na změnu chování spotřebitele, kdy své pivo nevypije obsloužen v hospůdce, ale sám otevře ze své lednice doma u televize. Je to správně? Názor ať si udělá každý sám,“ krčí rameny manažer pivovaru. Vedení pivovaru dlouhodobě odmítá stáčet Postřižinské pivo do PET lahví, které nepovažuje za vhodný obal.

Stavba pivovarského hotelu a hospody pokračuje

Může mít stávající nepříznivý vývoj také na probíhající stavbu tolik let očekávaného hotelu, restaurace, pivnice a prodejny suvenýrů, která v posledních měsících doslova rostla před očima přímo v areálu pivovaru u silnice?

Podle Jana Benáka může. „Neinvestujeme pouze do hotelu, ale také do pivovarských technologií. Pokud by došlo na výrazné výpadky v tržbách, v investicích bude mít vždy prioritu investice do pivovarské technologie. Co se týče stavby hotelu, postupuje se podle plánu z letošního jara,“ říká manažer. Jinými slovy, stále platí to, že první provozy v nové budově včetně pivnice by mohly být pro návštěvníky otevřeny už během příštího roku.