Loni jste koupil budovu v ulici Na Hrázi, kde sídlí ekogymnázium a základní škola Jedna radost, s cílem rozšířit zázemí školy. Znamená to větší kapacitu, nebo prostory? Ekogymnázium a střední odborná škola multimediální mají dnes prostory nejen Na Hrázi, ale využívají i prostory na zámku. Pro tyto subjekty a pro základní školu Jedna radost je stávající budova nedostačující. Záměrem je prostory upravit, dostavět a zrenovovat tak, abychom dokázali všechno sestěhovat na jedno místo, tedy do budovy Na Hrázi.

Takže se počítá i nadále s působením základní školy Jedna radost ve stejné budově?

Bude záležet na tom, jak se chce škola Jedna radost rozvíjet dále. S rozsahem, v jakém tam působí dosud, počítáme s tím, že tam prostory pro ni mít budeme. V případě, že by se rozhodla jít svou vlastní cestou, bychom její prostory využili pro potřeby zbylých dvou středních škol.

Součástí vašeho podnikatelského portfolia je i poděbradská sklárna. Nyní některé menší sklárny v zemi opět bojují o přežití, tentokrát kvůli vysokým cenám energií. Jaká je ekonomická situace poděbradských skláren a výhled do budoucna?

Poděbradská sklárna historicky vyrábí olovnatý křišťál. Tato sklovina je v rámci naší výroby pouze v Poděbradech. Je to jistý punc kvality poděbradského skla. Máme odběratele po celém světě a ti jsou ochotni i nadále za naše sklo platit. Mají ho v oblibě a kupují ho. Pravdou je, že trh se zmenšuje, ovšem stejně tak se zmenšuje počet skláren. Jinými slovy, zákazníků máme stále dost. Není sebemenší důvod se obávat, že bychom v Poděbradech řešili problém, jak dále se sklárnou. Naopak v letošním roce proběhne plánovaná rekonstrukce tavicího agregátu, která prodlouží jeho životnost o dalších zhruba deset let.

To znamená, že zaměstnanci poděbradských skláren se aktuálně nemusí obávat propouštění nebo dokonce zastavení výroby?

Ceny energií jsou sice od covidu a začátku války na Ukrajině značně rozkolísané, nám se ale daří některé extrémní výkyvy vykrývat tím, že máme dlouhodobější smlouvy s dodavateli energií. Pokud se nestane nic fatálního na trhu s energiemi, budoucnosti se nemusíme obávat.

A co se chystá v budově u radiostanic? Loni se opatrně mluvilo o tom, že se kolem této stavby chystají nějaké změny, týkající se i možného využití veřejností.

Budova bude moci být využívána veřejností od května letošního roku. Zájemci o pořádání různých kulturních akcí, ale třeba i svateb si ji budou moci pronajmout.

Velký zájem je vždy o komentované prohlídky budovy. Zůstanou zachovány?

Komentované prohlídky včetně odborného výkladu o historii budovy a radiokomunikací chceme zachovat vždy na Den architektury, který každoročně připadá na přelom září a října. V rámci privátních akcí bude budova otevřena od dubna či od května.

Stále se diskutuje o budoucnosti obou vysílačů. Jak to bude s údržbou, jejich zachováním pro další roky? Nebo se uvažuje o jejich zbourání?

Vysílače chceme zachovat. To je náš základní cíl. Jde o symbol Poděbrad. Na samotné stožáry máme vyhotoven posudek o jejich současném stavu. Budeme se snažit, abychom podle závěrů posudku zabezpečili kromě pravidelné údržby i jejich rekonstrukci. Jsme ve fázi, kdy rozsah radikálnější opravy necháváme nacenit.

V jaké fázi je nyní stavba největší prodejny ojetých aut v zemi, jak byl prezentován projekt u Vrbové Lhoty?

Otevření nového provozu u Vrbové Lhoty, tedy centrálního skladu a prodejny automobilů, plánujeme na letošní druhý kvartál. To stále platí. Myslím, že se zákazníci mají na co těšit. A to nejen ohledně prodávaných vozů, ale také exponátů, které budou doplňovat prodejní část.

Můžete být konkrétnější?

Já bych to teď ještě s dovolením neprozrazoval. Před zahájením provozu dáme určitě včas vědět.

S vaší firmou stojíte i za stavebním projektem Nový Žižkov. Jakých dalších kroků ohledně této výstavby se mohou místní v letošním roce dočkat?

Naším zájmem je tento projekt dokončit v podobě, jaká bude přijatelná pro město. V tomto směru jednáme se starostou Schulzem a věříme, že dojdeme k rozumnému kompromisu. Tak, aby celá výstavba byla dokončena ku prospěchu obyvatel Poděbrad.