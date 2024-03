Nově obchod provozuje Markéta Lukášová, která je i prodavačkou. V domě, kde obchod sídlí, zároveň bydlí. Zákazníci si ji budou pamatovat i z dob, kdy obchod ještě vedl před více než dvěma lety zesnulý pan Ropek. „Ještě rok to pak provozoval jeho zeť, ale ten pak také skončil. Říkala jsem si, že mě to baví, pár let jsem v oboru dělala, navíc tu bydlím - zkrátka chtěla jsem v tom pokračovat. Ale potřebovali jsme to tu kompletně předělat, provést rekonstrukci,“ vysvětluje podnikatelka, proč byly prostory dlouho zavřené.

Nové jsou rozvody elektřiny, podlahy, nábytek – i rozložení prodejní části. Nově zákazníci mohou podél pultu s pokladnou ve tvaru písmene el i do zadní části, kde jsou například florbalové hokejky.

Podnikatelka věří, že se lidé vrátí

Krámek s názvem Lukysport sídlí v největší obchodní ulici Nymburka, na Palackého třídě. Právě tam však v posledních letech několik obchodů, které fungovaly i desítky let, zavřelo. I kvůli úbytku zákazníků. Nemá nová majitelka obchodu obavy ze stejného osudu? „Doba není úplně dobrá, ale já si myslím, že tohle zboží tu chybí. Pan Ropek to tu provozoval 30 let a já doufám, že lidé se zase vrátí. Nemusí pro každou drobnost jezdit do Prahy, když to mají tady,“ myslí si Markéta Lukášová.

Nabídka vybavení a pomůcek pro všechny možné sporty je pestrá, stejně jako oblečení nebo sortiment pro turisty. Pro fotbalové fajnšmekry nabízí obchod i jednu aktuální zajímavost. V nabídce je i stejný fotbalový míč, s jakým se bude hrát nacházející evropský šampionát, který se za účasti naší reprezentace uskuteční v červnu.

V Nymburce nemůžou chybět ani propriety na basketbal od košů až po řadu druhů balonů. Stylově je obchod vyzdoben plakáty a šálou místních úspěšných basketbalistů. „Mám tu i podepsaný dres kanoisty Martina Fuksy, ve kterém jel závody dračích lodí,“ ukazuje paní Lukášová na modrý dres na stěně.

První tržba? Za dvě pláštěnky

Otevřeno bude ve všedních dnech od půl deváté do pěti s hodinovou polední přestávkou. „Když bude zájem, jsme připravena otevřít i v sobotu dopoledne,“ doplnila podnikatelka.

Hned v pondělí ráno ještě před oficiálním otevřením dorazil i první zákazník. „Přišel si pro dvě pláštěnky, vím, že v nich rád chodí,“ usmívá se prodavačka ve chvíli, kdy dveřmi prochází druhý zákazník.