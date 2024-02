Renata Vrchotová se od roku 1991 živila jako dámská krejčová. Maminka pěti dětí zhruba před pěti lety pocítila, že je čas na pracovní změnu. A pak uviděla v televizi reportáž, která jí doslova změnila život. „Bylo to o bezobalovém obchodě a okamžitě mě to nadchlo. Mám ráda starou dobu, staré věci a trošku mě do toho popostrčily i děti. Tak jsem obchod otevřela a letos tu budu už pátým rokem,“ vypráví ve svém království úspěšná obchodnice.

Otevřeno má ve všedních dny od půl deváté do čtyř s hodinovou polední přestávkou, v sobotu pak zákazníci mohou dorazit mezi devátou a jedenáctou hodinou.

Do pražského bezobalového obchodu, který viděla v televizi, se tehdy okamžitě rozjela. „Navštívila jsem i další bezobalové obchody, třeba v Mladé Boleslavi nebo Lysé nad Labem. A nadchlo mě to,“ vzpomíná.

Papír, plátno, sklo

Psal se prosinec 2019, kdy se den před Mikulášem první bezobalový obchod v Nymburce otevřel. Čím se vlastně liší od jiných obchodů? „Principem je, že nakupuji ve velkých baleních potraviny, především ty sušené a trvanlivé. Z různých restaurací a z druhé ruky jsem sehnala spoustu třílitrových sklenic, které vidíte v regálech, a do nich jsem nasypala potraviny. Lidi můžou přijít se svojí nádobkou, ať už pytlíčkem, krabičkou, nebo skleničkou. Případně tu mám papírové pytlíky i látkové sáčky. Do toho všeho si u mě můžou nakoupit. Pak přijdou domů a ve špajzech na to mají své krabičky, do kterých si to zase přesypou. Takže šetříme přírodu od igelitových sáčků,“ vysvětluje Renata Vrchotová.

Provozování bezobalového obchodu tak má přímou souvislost s ochranou přírody. „Bývala jsem skautka, přírodu mám ráda a není mi lhostejný nepořádek. Začali jsme s manželem třídit odpad už před dvaceti lety,“ vypočítává podnikatelka okolnosti, které dávají vzniku bezobalového obchodu smysl.

Co všechno nymburské hokynářství nabízí? Rozhodně to nejsou pouze potraviny spadající do kategorie zdravá výživa. Sortiment zahrnuje různé druhy vloček, těstovin, luštěnin, obilovin, koření, bylinkové čaje, sušené ovoce a třeba i oříšky přírodní, na sladko i na slano. Kromě toho jsou tam k mání různé sirupy nebo stáčené oleje. V nabídce nechybí sojové omáčky či worchester. Na své si přijdou i příznivci ekologické drogerie. „Máme například různé prací prášky a gely, šampony, sprchové gely, ovšem bez příměsi chemie,“ doplňuje majitelka obchodu.

Hitem je možná trochu překvapivě desetiprocentní bílý ocet. Proč je tak žádaný? „Používá se na čistění ploch. Dlažbu či obklady v koupelně, ale i na podlahu. Zkrátka na celý úklid. Máme to vyzkoušené na vodní kámen a je to opravdu super. Zákaznice to už poznaly také a jde opravdu dobře na odbyt.“

Pro mouku i pro bonbony

Dalším velkým tahákem jsou mouky. „V poslední době si řada lidí začala péct doma chleba – a na to využívají i naši mouku, kterou odebírám přímo ze mlýna,“ vysvětluje Renata Vrchotová.

Do obchodu si nacházejí cestu i školáci, které tam lákají bonbony. Speciální kategorií jsou bezlepkové potraviny, od mouky až po těstoviny.

Zákazníky bude pochopitelně zajímat cena nabízeného zboží. Jaké jsou v porovnání s klasickými obchody, kde zboží nabízejí v plastových obalech? „Záleží na sortimentu. O něco vyšší ceny než jinde máme třeba u oříšků, ale zase podle ohlasů zákaznic jsou výrazně kvalitnější. Co se týče potravin typu těstovin nebo mouky, tak u těch jsme na tom plus minus stejně jako v jiných obchodech,“ konstatuje Renata Vrchotová.

Na nedostatek zákazníků si stěžovat nemůže. Přijíždějí třeba i lidé z Poděbrad, kde před dvěma lety podobný obchod skončil, z Kopidlna nebo třeba známí od Semil. „Ze vzdálených míst dorazí zákazníci klidně s velkou taškou, ve které mají své velké nádoby ze špajzů a udělají si velký nákup. Pak přicházejí lidé z ulice. Třeba i před vysvědčením pro různé balíčky, kde jsou například oříšky nebo ovoce ve sklenicích,“ líčí hokynářka.

Prodavačka Amálie Hamerová připomíná, že obchod si oblíbili také starší zákazníci, kteří zjistili, že tam nemusí koupit celé kilo mouky, ale třeba jen třicet deka. „Nebo deset deka máku a nezkazí se jim to. Z takových zákaznic máme velkou radost, protože právě mnohdy ti starší si říkají, že když máme i zdravou výživu, že to u nás bude určitě dražší. Ale pak zjistí, že to zdaleka neplatí a navíc si mohou odnést opravdu jen tolik, kolik opravdu potřebují,“ vysvětluje.

Nedávno také dorazil zákazník, který doma chystal zřejmě zabíjačku. „Nakupoval ve velkém koření, protože tu máme i nějaké speciality, které se jinde neprodávají. Třeba výbornou uzenou papriku. Navíc všechno naše koření ve sklenicích více voní,“ říká mladá prodavačka.

Autor těchto řádků vřele doporučuje směs jakýchkoli oříšků. A když se někdo pustí do uzených mandliček z nymburského hokynářství, určitě se pro ně bude vracet.