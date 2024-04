V Poděbradech jste nedávno oslavili osm let existence vašeho podniku. Co bylo tou prvotní inspirací k jeho založení?

Martin Lerch: V Poděbradech nebylo nic podobného našemu podniku a my máme rádi dobré a kvalitní jídlo. Chtěli jsme přinést něco dobrého, co máme rádi sami, ať už jde o jídlo nebo dobré pití k sýrům. Chybělo nám to tady.

Tomáš Hasalík: Máme rádi jídlo a cestování, a během cest nás inspirovaly obchůdky, které jsme navštěvovali. Nechtěli jsme otevírat další kavárnu nebo obchod, který už tady je.

Chtěli jsme něco netypického a ojedinělého, co má šanci na úspěch a věřili jsme, že to chybí i dalším lidem.

Potvrdilo se, že váš koncept chyběl? Byl zájem hned od začátku?

ML: Ano, zájem byl naštěstí velký a začátek byl ještě úspěšnější, než jsme očekávali.

Co jste oba dělali předtím?

ML: Oba dva máme zkušenosti z korporátu. Já jsem pracoval na manažerské pozici 19 let pro jeden obchodní řetězec, takže mám zkušenosti s obchodem a řízením lidí. Na což tedy nedám dopustit, v našem současném podnikání se mi ta zkušenost náramně hodí.

TH: Já jsem vždycky byl odjakživa spojen s gastronomií, takže jsem měl zkušenosti z druhé strany.

Art Deco, Stanice, Další Místo. Nové podniky, které si lidé v Nymburce oblíbili

Teď nerozumím, jak z druhé strany?

TH: Mám zkušenosti s výrobou a zpracováním potravin, což se hodí do našeho podnikání.

ML: My jsme díky naší minulosti a podle toho, s čím máme zkušenosti, měli předem dáno, kdo se o jakou část našeho podnikání bude starat. Aniž bychom o tom museli nějak dlouze diskutovat.

Jaký typ zákazníků k vám chodí nakupovat? Dá se identifikovat nějaká nejsilnější typická skupina zákazníků?

ML: Překvapilo nás, že k nám chodí různé věkové skupiny. Prakticky všichni. Mysleli jsme, že to bude více pro mladší generaci, možná trochu víc pro takové gurmány. Ale to se úplně nepotvrdilo. Jak je vidět, i dědečkové a babičky si rádi pochutnají na kvalitním jídle a sýrech. Ne že by k nám chodili pravidelně na velké nákupy, ale koupí si dobrý sýr, k tomu pečivo. Nebo si třeba nechají nakrájet nějakou dobrou šunku.

TH: Postupně všem začíná docházet, že to není o kvantitě, ale o kvalitě. A kvalita je tím hlavním kritériem při výběru sortimentu. Vše co nabízíme, máme sami vyzkoušené a stojíme za tím.

Poděbradská Sýrárna sídlí v rohu Riegrova náměstí. Nabízí nejen sýry, ale také řadu dalších delikates.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Jmenujete se Sýrárna, ale jak je i z předchozích slov jasné, nenabízíte zdaleka pouze sýry. Poraďte zákazníkovi, který u vás nikdy nebyl, co by si také mohl domů odnést.

ML: Nabízíme vše, co k sýrům patří. Ona původní myšlenka byla skutečně pouze Sýrárna, ale velmi brzy zjistíte, že k sýrům patří i spousta jiných věcí. Jako jsou kvalitní pršuty, uzeniny, salámky. Samozřejmě také dobré víno, což je u nás silná kategorie v rámci nabídky. No a také mléčné produkty, olivy, nakládaná zelenina, těstoviny a omáčky. V podstatě takové delikatesy, které většina místních znala dříve spíš z dovolených u moří.

Je tedy vůbec ještě aktuální název Sýrárna?

ML: No už jsme o tom také přemýšleli. Někteří zákazníci, kteří k nám jdou opravdu čistě jako do Sýrárny, jsou pak uvnitř dost překvapení. Na druhou stranu značka Sýrárna Poděbrady už funguje osm let, lidé mají tu značku zažitou. Říkají, že chodí do Sýrárny. Jsme také sledováni třeba na sociálních sítích. A pokud bychom to změnili, tak máme obavu, že bychom tomu trochu ublížili. Raději zůstaneme u zavedené značky.

Jaký u vás nabízíte nejlevnější a naopak nejdražší sýr?

ML: Nejlevnější sýr je mladá holandská gouda. Sice je nejlevnější, ale i tak je to kvalitní a chuťově velmi zajímavý sýr. U těch dražších musíme rozlišovat, o jaký druh sýra se jedná. Ovčí sýry jsou samy o sobě dražší, než třeba kravské. Nejdražší, ale paradoxně i nejprodávanější jsou sýry s lanýži, které nabízíme v kravské, kozí i ovčí variantě. Nikdy by mě před osmi lety nenapadlo, že naučíme Poděbraďáky takhle milovat lanýže.

Předpokládám, že nejprodávanější jsou kravské sýry. Nebo se mýlím?

ML: Ano, 70 % nabízených sýrů jsou kravské, 20 % kozí a 10 % ovčí. Tomu zhruba odpovídá i prodej.

Máte v nabídce nějakou kuriozitu nebo specialitu, kterou byste chtěli zmínit?

ML: Občas zkusíme nějakou sezónní věc. Teď jsme například zkoušeli sýr Cappuccino, což je sýr mimo veškeré klasické příchutě. Ale zjišťujeme, že takové úplné specialitky nám tady moc nejdou.

TH: Zákazníci je ochutnají, ale pak se stejně vrátí k tomu vyzkoušenému, zažitému.

ML: Možná by ještě stálo za zmínku, že dříve bylo jedním z nejznámějších producentů sýrů Holandsko. Symbolem sýrů byla gouda. Z našeho pohledu jsou zajímavější sýry z Francie nebo Švýcarska, které jsou delikátnější, výraznější, hodí se k vínu. Myslím, že jsme spoustu zákazníků dokázali přeučit z toho Holandska právě třeba na Francii nebo Švýcarsko. Daří se to.

Spolumajitelé Sýrárny Tomáš Hasalík (vlevo) a Martin Lerch.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Při návštěvách Paříže se já osobně těším na dny, kdy se konají pouliční trhy. Jejich nedílnou součástí jsou stánky se sýry. Různých typů, barev, tvarů a vůní. To mě naprosto fascinuje. Máte to třeba z jiných zemí a měst podobně?

ML: Máme, v Paříži jsme to zažili několikrát. Všude, kam cestujeme, je právě návštěva trhů a podobných krámků podmínkou.

TH: A nejen v cizině. Všude, kam jedeme, se snažíme najít nějaký obchůdek se sýry, sýrárnu a podívat se, jak to dělají a samozřejmě ochutnávat. Případně také přivézt něco nového našim zákazníkům. Což se nám skoro pokaždé daří.

ML: Nedávno jsme byli na prodlouženém víkendu ve španělské Malaze a tam jsme objevili obrovskou tržnici s rybami a sýry. Plus jsme si ještě vytipovali k návštěvě malinké obchůdky. Přesto, že je to pro nás dovolená, tak my vlastně i o dovolené pracujeme. Musíme vždy něco ochutnat, vyzkoušet, podívat se. Zatímco jiní chodí po památkách, my obcházíme tržnice, bistra a obchody. (smích) Taky je nutné říct, že nás to především baví. A opravdu se nám daří z každé cesty přivézt něco, čím třeba zaujmeme i naše zákazníky.

Tři Bábovky, nádražní pekárna, bistro JK moto, tančírna tanga. Poděbrady ožily

Závěr musí směřovat do budoucna. Váš koncept Sýrárny je úspěšný. Chystáte nějakou převratnou novinku, nebo budete pokračovat dál v nastolené cestě?

ML: Plány do budoucna se neprozrazují, že? Nicméně určitě nějakou zásadní změnu neplánujeme.

TH: Ten koncept je funkční a myslím, že se vyvíjí správným směrem.

ML: Máme spousty malých drobných nápadů, vylepšení. Bohužel nám nezbývá moc času je realizovat tak rychle, jak bychom chtěli, ale postupně se snažíme zdokonalovat. Myslím, že jsme úplně neusnuli na vavřínech.

Expandovat do jiných měst se nechystáte?

ML: Tuhle otázku dostáváme i několikrát týdně. Hodně jsme o tom přemýšleli a ta myšlenka v nás pořád je. Ale my to máme spíš tak, že chceme dělat jednu věc pořádně, než se rozstřelit na spousty míst a ztratit nad tím kontrolu a také osobní přístup, který tomu dáváme. Tedy ta myšlenka expandovat do dalších měst není úplně uzavřená, ale momentálně se na to nechystáme. Ale nikdy neříkej nikdy. A mohl bych na závěr poděkovat?

Prosím.

ML: Chceme především poděkovat všem zákazníkům, kteří jsou s námi od začátku a přivádějí nové zákazníky. Děkujeme naší kolegyni Ditě, která to s námi táhne už čtvrtým rokem a právě teď, v době našeho povídání, obsluhuje v obchodě. Také nám to od začátku pomáhali rozjíždět naši kamarádi, kteří třeba chodili na brigády. A výborné zázemí máme u našich rodičů, kteří nám na začátku moc nevěřili a říkali, že jsme blázni, když se chceme do něčeho takového pouštět. Ale zároveň nás maximálně podpořili a pomohli.