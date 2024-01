Bistro Tři Bábovky

Pakliže jsme v úvodu mluvili o fenoménu mohutně sledovaném na sociálních sítích a především s neuvěřitelným startem, který předčil očekávání jeho zakladatelek, pak je řeč o bistru Tři Bábovky, které působí pár set metrů za hranicemi Poděbrad u hlavního tahu na Hradec Králové v Choťánkách.

Podnik otevřel na začátku léta a od té doby se jeho tři provozovatelky prakticky nezastavily. Myšlenka na podnik typu bistra vznikla zhruba před dvěma lety. Anna Drobná a Marie Myšková jsou sestry. Obě jsou vystudované ekonomky. Před vznikem bistra byly a stále jsou součástí rodinné kamnářské firmy mající sídlo jen pár set metrů od Tří Bábovek. Třetí do party je vyučená cukrářka. Simona Ondrová se nejvíce stará o to, aby nové bistro mělo co nabízet. „Všechno peče, ale také připravuje třeba plněné bagety,“ doplňuje jedna z provozovatelek.

Z nabídky najdeme ve vitríně nejrůznější dorty, které prodávají po kusech, ale pečou i celé na zakázku. Příchozí si mohou objednat a sníst přímo na místě, nebo si vzít s sebou chescake, mechový dort, případně velmi oblíbený zákusek s názvem Pavlova. Na své si přijdou i milovníci tradičních sladkostí, jako jsou věnečky, větrníky či indián.

Na zasycení pak nabízejí plněné bagety, rozpékané pečivo. Kupují každý den čerstvé pečivo od Hankovce. Rohlíky, housky a chleba, který už ovšem byl v den naší návštěvy ani ne po dvou hodinách vyprodán. Zakládají si také na dobré a kvalitní kávě, kterou odebírají z místní pražírny. Ohlasy na ní jsou také pozitivní. Přijíždějícím neřidičům mohou nabídnout aperol nebo prosecco. Naopak pro řidiče je připravena škála limonád. A v bistru také nesmí chybět teplá polévka. Přes léto nabízí také denně dva druhy poctivé zmrzliny.

