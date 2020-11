Poděbradská restaurace Náš Hostinec si i se svým personálem zahrála ve spotu projektu Rozbalte to. Ten vyzývá lidi, aby podpořili objednávkou domů své oblíbené podniky.

Projekt 'Rozbalte to' podporuje restaurace v tíživé situaci. Zapojil se do něj i Náš Hostinec v Poděbradech. | Foto: archiv Deníku

„Možná si myslíte, že jsme to zabalili. A máte pravdu. Balíme to. Abyste to vy mohli doma rozbalit. Rozbalte to a podpořte svůj oblíbený podnik." To je slogan, který vyzývá zákazníky několika středočeských a pražských restaurací k objednávkám jídla a pití domů. Klip běží od středy na televizi Nova.