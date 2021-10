„Ač může být změna pro spotřebitele překvapivá, firma vychází vstříc současně nastaveným podmínkám tříděného sběru. Současně věří, že se v budoucnu podaří zavést systém plošných záloh, který by nastartoval cirkulární recyklaci 'z lahve do lahve' i při zachování omezeného počtu barev petu na trhu a plně využil cennou surovinu, kterou použité pet lahve jsou,“ uvedla mluvčí společnosti Aneta Brožová.

Společnost Mattoni 1873 začala sjednocovat barvy používaných PET lahví již v roce 2019. Původní rozmanitá paleta barev se postupně sjednocuje a převládají odstíny modré, zelené a čiré.

„Zásadním cílem pro nás je uzavření cirkulární smyčky petu v Česku, tedy recyklace ‚z lahve do lahve’, abychom mohli co nejvíce a opakovaně využívat lokálně dostupnou surovinu. K tomu je potřeba efektivní sběr použitých lahví – tedy plošný zálohový systém. A také plně recyklovatelné lahve, to znamená lahve v omezené škále barev. Věříme, že spotřebitelé přijmou změnu barev lahví s pochopením, coby vstřícný krok k lepšímu životnímu prostředí,“ řekla Andrea Brožová.