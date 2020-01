Pivovar je na vrcholu svých možností v objemu výroby piva. V číslech kolem 200 tisíc hektolitrů za rok tak chce nějaký čas setrvat. „Zatím o rozšiřování výrobních prostor neuvažujeme,“ potvrdil Benák.

Téměř 80 procent piva se vypilo v českých domácnostech. „V současné době exportujeme do téměř 20 zemí světa. Z celkové produkce jde do zahraničí 21 procent uvařeného piva. A to v sudech, lahvích i plechovkách,“ řekl Benák.

Pivovar každoročně inovuje některé technologie. Už několik let úspěšně slouží linka na plnění plechovek. Loni zasáhla robotizace sudovou linku. „Robot si sám vezme sud z palety, zkontroluje čistotu hrdla, posadí jej na dopravník a pak sud absolvuje celý proces plnění. Na závěr přidělá víčko, na které nastříká patřičné datum,“ popsal činnost robota ředitel. Ušetří se práce jednoho člověka. Zařízení vyšlo na více než 4 miliony korun.

Vedení firmy také uvažuje, jak oslavit letošní jubileum. Pivovar totiž slaví 125 let své existence. „Budeme si toto výročí připomínat na akcích, které pro letošek chystáme. V průběhu sezóny vznikne i speciální pivo, kterým toto výročí také oslavíme,“ doplnil Pavel Benák.

Z loňského Dne piva: