/FOTO, VIDEO/ Pátek 16. června 2023. Den, kdy vyhlášené Pekařství Kopecký na třech místech v Nymburce a jednom v Sadské naposledy otevřelo svoje prodejny a prodavačky nabízely od časného rána voňavé zboží. „Byla tu hrozně dlouhá fronta. Další nápor ještě očekáváme, až půjdou odpoledne lidi z práce,“ shodly se před polednem prodavačky v pobočce u hlavního nádraží, kde má, tedy vlastně měla, firma i svoji výrobnu.

V pátek 16. června 2023 vyhlášené Pekařství Kopecký na třech místech v Nymburce a jednom v Sadské otevřelo naposledy. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Základního zboží včetně několika druhů chleba bylo po ranním náporu stále dostatek. Ale pulty s cukrářskými výrobky a spíše doplňkovými výrobky už byly poloprázdné. „Samozřejmě se snažíme, aby toho tady zbylo co nejméně. Je to poslední den,“ krčí rameny jedna z prodavaček. Na slzy už to však prý není. „Víme to dost dlouho, tak jsme se dokázali nějak zařídit. Ale to víte, že v první chvíli to pro nás byla smutná zpráva,“ připouští zkušená žena za pultem. Poslední den se podle jejích slov nese v jiném duchu. „Lidi chodí, děkují nám za celé ty roky a nosí i dárky,“ usmívají se obě prodavačky.

Škrabka na namrzlé sklo

Dárky dostávala i prodavačka v průjezdu na náměstí. I krátce před polednem stále přicházeli lidé a neustále se stály dvou až tříčlenné fronty. „A takhle to tady vypadá celý týden. Lidé se chodí rozloučit a nakupují. Můžete se rozhlédnout po regálech, kolik mi toho zbývá,“ ukazuje rukou na téměř prázdná místa. Jeden ze zákazníků si objednal poslední dílek koláče. „Můžete ho dostat i s tou zapíchnutou cedulkou. Už ji opravdu nebudu potřebovat,“ usmívá se prodavačka a zákazník váhá. „Je to skvělé, když potřebujete v zimě seškrábat namrzlé čelní sklo u auta. Funguje to výborně,“ radí i praktické využití cedulky.

Další ze zákazníků vychází z prodejny s chlebem. „Chodil jsem sem dlouho. Navíc jsem do výrobny u nádraží chodil občas i něco opravovat. Je to škoda. Ale když nejsou lidi, co se dá dělat,“ říká smířeně. I on už však ví, že do stejné prodejny zřejmě bude od léta moci pro pečivo chodit dál.

Pekařství za pekařství

Už když jsme se bavili s Tomášem Kopeckým před řadou týdnů, naznačoval, že firma jedná s další společností, která by po ní mohla provozovny a možná i výrobnu převzít. Blíže se k tomu z pochopitelných důvodů vyjadřovat nechtěl. Nyní už si tu zprávu cvrlikají všichni nymburští vrabci. V prodejnách Pekařství Kopecký by se měl brzy objevit podobný sortiment poděbradského Pekařství Martínek. Kromě několika zákazníků nám informaci potvrdily i samotné prodavačky. „Otevřít má v červenci po svátcích,“ řekla jedna z nich. Chtěli jsme si informaci ověřit přímo v poděbradském pekařství. Bohužel v pátek po poledni už s námi mluvil pouze telefonní záznamník.

Časné snídaně

Že je otevřeno naposledy, pocítily už brzy ráno také prodavačky na Zálabí, kde je s prodejnou spojeno i posezení a možnost posnídat či posvačit. „Hned od rána se začali lidé valit na snídaně a docela brzy bylo plno. Ale trvá to tak vlastně celý týden,“ konstatovala prodavačka a stejně jako její kolegyně v dalších dvou obchodech ukazovala poloprázdná místa ve vitrínách za sklem. Mohly si také dovolit trochu speciální květinovou výzdobu. „Lidé se s námi chodí rozloučit a nosí dárky. Dostaly jsme kytičky i víno,“ ukazují dary od zákazníků. Také v jejich případě už zpráva o konci firmy za řadu týdnů přebolela. Smířily se s tím podobně jako dlouholetí zákazníci.

Zakladatel rodinného pekařství Tomáš Kopecký.Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýKonec rodinného pekařství, které v Nymburce působilo přes 30 let, oznámil Tomáš Kopecký s předstihem už na začátku jara. „Dominantním důvodem je nedostatek lidí do provozu. V souvislosti s kvalitními výrobky, které bychom chtěli nabízet. U nás řada lidí pracovala dlouhodobě, třeba deset let. Například jedna dotyčná, která je momentálně ve směně, je tu přes 30 let. My nyní cítíme nedostatek kvalitních lidí ve výrobě, a to je ten důvod, proč jsme se rozhodli ukončit činnost,“ vysvětlil v dubnu své rozhodnutí majitel pekárny.