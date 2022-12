Během několika měsíců se podařilo postavit novou halu a uvnitř instalovat kolejnice. Pod kolejištěm je tunel, takže přebírající zákazník si může svůj vagón zkontrolovat i zespodu. „Dříve si zákazníci přebírali vagóny venku, za jakéhokoliv počasí, což bylo nedůstojné,“ vysvětlil potřebu nové haly generální ředitel.

Aktuálně se chystá výstavba dalších dvou hal, které budou obsahovat tryskové boxy. Jedná se o investici za 50 milionů korun. „Ty bychom chtěli zprovoznit na jaře, zhruba v březnu či dubnu,“ doplnil Vlček.

Stávající výrobu ovlivnila válka na Ukrajině. „Ukázala se větší potřeba cisternových vagónů. Počítáme, že v příštím roce budou právě tyto vagóny v naší výrobě převažovat,“ konstatoval ředitel.

Kromě cisternových vagónů vyrábí firma i kontejnerové vozy. Novinkou jsou takzvané kapsové vozy, které by se mohly podle ředitele stát hitem v budoucnu.

Jelikož jednou z nejčastějších činností ve firmě je svařování, vzniklo v areálu i speciální výcvikové svářecí centrum. V něm se zaškolují noví zaměstnanci, kterých stále přibývá. V roce 2020 zaměstnával Nymwag zhruba 600 lidí, nyní je to kolem 800. V příštím roce by se počet zaměstnanců mohl vyšplhat na 950. Kromě místních pracují ve firmě také agenturní dělníci, kteří se sjeli do Nymburka z deseti zemí. Mezi nimi jsou to například Filipínci, Gruzínci, Vietnamci či Bulhaři.

Třetí největší evropský výrobce

Nymburský výrobce měl donedávna zákazníky pouze v zahraničí. Vagóny vyrobené v bývalé ŽOS kupovali dopravci z Francie či Polska. Novinkou je uzavřený kontrakt s domácí firmou. Zákazníkem Nymwagu se nově stalo také ČD Cargo, které si objednalo cisternové vozy.

I díky tomu firma potvrzuje pozici třetího největšího výrobce vagónů v Evropě. Zatímco v roce 2020 vyrobili v Nymburce 310 vagónů, o rok později to bylo už 894 vozů. Letos se vyrobí 940 vagónů a výhled na příští rok hovoří o 1 180 vagónech.