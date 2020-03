Nymburský pivovar patří mezi ty středně velké a v posledních letech jel nejen díky dlouhým letním sezónám na maximum. V loňském roce hlásil rekordní produkci 203 tisíc hektolitrů piva. V současné době dochází k výpadku objednávek sudového piva kvůli zavřeným restauracím.

„Pracovníci sudárny jsou převedeni na jiné práce. Pivo již uvařené a stočené má expiraci tři měsíce, doufáme, že do té doby bude situace příznivější. Naprostá většina piva je stáčena na objednávky, čili zásoby sudového piva, které je v současné době bez odběratelů, nejsou velké,“ říká optimisticky Jan Benák.

Pokud by se nucené uzavření hospod, barů a dalších podniků s čepovaným pivem protáhlo na delší dobu, je pivovar podle jeho slov připraven odběratelům vyměňovat prošlé pivo za čerstvé.

Jelikož pivovar vaří svůj mok poměrně řadu týdnů a měsíců napřed, zatím aktuální vaření piva neomezuje. „Vaří se minimálně takové množství piva, které bylo minulý týden stočeno, bez ohledu na obal. I v této situaci musíme přihlédnout k tomu, že pivo, které se dnes uvaří, bude k napití až během května. Kupříkladu minulý týden se vařil Postřižinský Májový ležák,“ konstatoval manažer pivovaru.

Nakolik se za současné situace zvyšuje zájem o lahvové a plechovkové pivo na úkor sudového, se údajně zatím nedá přesněji odhadnout. „Registrujeme mírné zvýšení poptávky po lahvovém a plechovkovém pivu, nicméně na závěry je ještě brzy,“ doplnil Jan Benák.

Vzhledem k výše uvedenému asi nepřekvapí, že o propouštění zaměstnanců vedení pivovaru v tuto chvíli neuvažuje. „V žádném případě nyní neuvažujeme o propouštění. Samozřejmě zastavení prodeje sudového piva i snížení exportu přinese ztráty. Všichni si přejeme, aby toto období nebylo příliš dlouhé. Vše je ještě čerstvé a není tedy možné ani přibližně odhadovat ekonomické dopady,“ vysvětluje manažer nymburského pivovaru.

Roste i hotel s hospodou

Stávající nouzový stav zatím nezastavil ani výstavbu pivovarského hotelu s restaurací, pivnicí a prodejnou suvenýrů. Pivnice by podle plánů měla přivítat první návštěvníky už příští rok. Na tom se prozatím nic nemění. „Stavba hotelu probíhá do této chvíle bez jakéhokoliv omezení. Započala pokládka střešní krytiny. Tato etapa výstavby by měla být ukončena do konce příštího měsíce,“ řekl Jan Benák.

Zároveň však nevyloučil, že k případným průtahům kvůli očekávaným ekonomickým ztrátám může dojít. „Vzhledem k tomu, že stavba je zatím financována z vlastních zdrojů, nelze vyloučit, že současná situace může mít vliv na intenzitu pokračování výstavby,“ uvedl manažer pivovaru.