Prodej nymburského piva se zvýšil ve všech kategoriích. Tedy jak v rámci sudového, tak lahvového a plechovkového piva. „Celkový výstav činil 198 500 hektolitrů piva. Pivovar byl plně vytížen, využili jsme maximální kapacitu,“ uvedl ředitel Pavel Benák. Po nedávném rozšíření ležáckých sklepů a instalaci stáčecí linky na plechovky však v nejbližší době žádné razantní stavební úpravy, které by umožnily vyrábět ještě více piva, neplánuje.

Pivovar naopak plánuje, že si bude pečlivěji vybírat případné nové partnery a restaurace pro nové dodávky Postřižinského piva. „Chceme se zaměřit především na náš region a umožnit pití našeho piva co největšímu počtu lidí z naší oblasti,“ doplnil Benák.

Za loňským rekordem však pochopitelně stojí i pijáci ze vzdálenějších končin. „Výrazně se zvýšil vývoz našeho piva do Ruska. Máme také radost, že se výrazně navýšil počet hospod na Slovensku a v Maďarsku, které čepují naše pivo. Zejména v Maďarsku je Hrabal skutečně fenomén, tam jej milují a to nám samozřejmě pomáhá při prodeji našeho piva, které je se slavným spisovatelem neodmyslitelně spojené,“ vysvětlil šéf pivovaru.

Hotel postaví letos

Místní si stále nemohou zvyknout na nezvyklý pohled na pivovar od hlavní silnice. Po zbourání staré budovy se čeká jen na jarní počasí, aby se začalo se stavbou chystaného hotelu. Jeho součástí bude i formanka s letním posezením, klasická restaurace a také prodejna suvenýrů. „Jen co počasí dovolí, začneme s pokládáním inženýrských sítí. Hned na to bude udělána izolace a položena základní deska. To by se mělo stihnout do konce dubna,“ zdůraznil manažer pivovaru Jan Benák.

Budova se bude stavět na stávajících základech, které prohlédli projektanti a statici. „Základy jsou kvalitní, jsou v zemi hluboko 160 až 170 centimetrů. Stavba budovy by měla být hotová v letošním roce. Do konce roku chceme mít novou budovu pod střechou,“ doplnil ředitel.

Už příští rok by mohla fungovat klasická pivnice. „V přízemí bude fungovat jednak prodejna se suvenýry a zároveň vznikne pivnice, která bude doplněna o letní posezení směrem do Pivovarní ulice pro 30 až 50 lidí,“ uvedl Jan Benák.

Pokud vše půjde podle plánu, první půllitry Postřižinského piva by v nové formance měly být natočeny v roce 2020. V následující sezóně by pak měla být zprovozněna klasická pivovarská restaurace.

Závěrečná třetí etapa pak bude především o dobudování zmíněného ubytovacího zařízení. To bude využívané nejen při hojně navštěvovaných akcích pivovaru, jako jsou jarní Cyklootvírák, červnový Den piva nebo pozdně letní Dočesná. „Kapacita ubytování by měla být přibližně 40 lůžek,“ upřesnil Benák.