Už v druhé půlce příštího roku by se mohla začít v severní průmyslové zóně za Nymburkem rozjíždět nová firma na výrobu součástek do aut. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili prodej více než 50 tisíc metrů čtverečních pozemků firmě, která chce na místě postavit závod, jenž by mohl zaměstnat až 250 lidí.

Část zaměstnanců zřejmě přejde z pobočky z Lysé nad Labem. Další část kvalifikovaných pracovníků by mohla dodat nymburská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště sídlící v ulici V Kolonii, s jejímž vedením zástupci firmy už delší dobu jednají.

Bez agenturních pracovníků

O stavbu firmy v nymburské průmyslové zóně projevili zájem zástupci firmy Linde + Wiemann už dříve. Loni v červnu dorazil na jednání samosprávy města i ředitel Jan Červený. Tehdy zastupitelé schválili záměr výstavby firmy, nyní jej potvrdili souhlasem s prodejem pozemků, na nichž firma vyroste.

Své sídlo postaví několik stovek metrů za firmou Chang Hong vyrábějící monitory a televize. „K místu povede silnice, která naváže na už postavenou část Severní ulice. Novou část silnice si firma postaví sama,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Město prodalo pozemky o rozloze 51 348,5 metrů čtverečních za cenu 780 korun za metr čtvereční. Celkem tedy firma městu zaplatí něco málo přes 40 milionů korun.

Místo na konci Severní ulice v průmyslové zóně. Od něj se postaví další část silnice, která povede k pozemkům, na nichž vyrostou výrobní haly firmy Linde + Wiemann.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Společnost chce začít stavět závod co nejdříve. Se spuštěním provozu počítá ve druhé polovině roku 2025, přičemž hlavní rozjezd výroby je naplánován na roky 2027 a 2028. „Podle mých informací by měla skončit pobočka firmy v Lysé nad Labem, kde je v pronájmu a část zaměstnanců by měla přejít do Nymburka,“ řekl na jednání zastupitelů starosta Tomáš Mach.

Firma chce zaměstnávat kvalifikované pracovníky a podle slov ředitele Červeného nepočítá s přísunem agenturních dělníků. „Nepůjde o nekvalifikované zaměstnance. Potřebujeme lidi, kteří budou umět obsluhovat stroje,“ doplnil ředitel firmy na loňském jednání.

Bez zápachu

Společnost Linde + Wiemann by neměl do ovzduší vypouštět žádné látky, které by mohly způsobit zápach či další komplikace. „Vyrábíme kovové sestavy a polotovary, lisujeme a válcujeme plech za studena. V našem portfoliu je i výroba bezpečnostních prvků do osobních automobilů a prvky do karosérií. Nic nevypouštíme a jako firma se snažíme o další snižování emisí,“ vysvětlil loni Červený.

Produkce firmy navíc podle něj není závislá na tom, jestli se jedná o auta poháněná spalovacími motory nebo elektřinou. Jinými slovy: nehrozí omezení jejich produkce v případě změny výroby pouze na elektromobily. Po spuštění výroby firma počítá s klasickým třísměnným provozem od pondělí do pátku, tedy celkem s patnácti směnami týdně.