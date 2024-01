Prostě Sýrožrouti

Abychom však nezůstali pouze u kaváren. Nový obchůdek otevřel na nymburském sídlišti bývalý profesionální voják přeučený na výrobce sýrů. Ivo Nazarevič nazval svoji firmu Sýrožrouti a trefnější pojmenování mohl vybrat jen těžko.

Výkladní skříní nové firmy jsou skvělé sýrové nitě. K mání jsou i klasické pareničky. V lednici pak nelze přehlédnout sklenice s naloženým sýrem. Nabízejí jej ve dvou variantách, jedné ostřejší, druhé klasické. Podle slov pana Nazareviče je právě o nakládané sýry velký zájem. Sýrožrouti nabízejí i čerstvé pasterované mléko z malé farmy u Přední Lhoty. Z jejich mléka pak také vyrábějí syrovátkové nápoje nebo kefíry.

Na své zákazníky však sýrař nečeká jen ve svém krámku. Potkat jej bylo možné třeba na koštu vína v zahradě Starého děkanství, na sousedské slavnosti na sídlišti nebo na lyském výstavišti. Podle posledních zpráv z konce roku by měl nymburský výrobce sýrů v letošním roce se svými výrobky expandovat i do zahraničí. Prodávat by se mohly na akcích v Německu.