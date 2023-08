Extrémní Benzina

Ve středu kolem poledne jsme objeli šest čerpacích stanic v Nymburce a zjišťovali jsme, jak navýšení spotřební daně u nafty zahýbalo s její cenou. Překvapivě však u většiny čerpaček vzrostla nejen cena nafty, ale také benzinu. Přitom u něj k žádným administrativním změnám kolem daní nedošlo.

Nejvýraznější nárůst cen lze jednoznačně vypozorovat u zálabské pobočky Benziny. Na ní se zvýšila cena nafty oproti předchozím dnům a týdnům až o pět korun. Zatímco ještě před pár dny tankovali řidiči naftu za cenu kolem 32 korun, v úterý nabízela Benzina diesel za 37,70. Byla tak suverénně nejdražší v celém městě. Navíc o korunu zdražila i benzin. Na 38,90. „Nevím, proč to tak je. My o cenách nerozhodujeme,“ krčil rameny provozovatel nymburské pobočky.

Jen o pár desítek metrů dál jsou v provozu další dvě pumpy. Ty nejsou součástí velkých řetězců. Ceny u nich byly ve stejnou dobu výrazně nižší. U čerpačky Bürger Transport se dal benzin natankovat za 37,40 a nafta za 33,90. Tedy téměř o čtyři koruny levněji než u protější Benziny. Pumpa Warman měla benzin také za 37,40, naftu dokonce za 32,40.

Řidiči si nestěžují

Někteří odborníci však upozorňují, že do ceny nafty se promítá nejen navýšení daně, ale i celkově vyšší cena ropy na trhu. A proto se navyšuje i cena benzinu.

I některé větší řetězce však ke zdražení přistoupily v mnohem menší míře, než zmíněná Benzina. Pobočka řetězce Robin Oil na kraji Drahelic nabízela v úterý v poledne po zdražení benzin za 38,30 a naftu za 35,30. Tedy o 2,40 levněji než zálabská Benzina. „Řidiči přijdou, jen konstatují, že jsme zdražili, ale zatím nikdo nic nenamítal,“ řekla obsluha z čerpačky Robin Oil.

Podobnou zkušenost má i obsluha z čerpačky Prim u prodejny řetězce Albert. „Ale že by jezdilo více nebo méně aut, to bych neřekla. Je to podle nákupních vln vedle v Albertu a řekla bych, že pořád je zájem stejný,“ konstatovala pumpařka u Primu. Tato pumpa nabízela relativně dražší benzin (38,80), ovšem výrazně levnější naftu (33,50).

Stejně drahý Natural 95 jako Benzina měla i čerpačka Mol na výjezdu k Babínu. Tedy za 38,90. Naftu však prodávala o tři koruny levnější ve srovnání se zálabskou pumpou. Litr dieselu řidiči mohou natankovat za 34,70.

Přehled cen benzinu a nafty na nymburských pumpách

Čerpací stanice Benzin Nafta Orlen Benzina Zálabí 38,90 37,70 Bürger Transport 37,40 33,90 Warman Zálabí 37,40 32,40 Robin Oil Drahelice 38,30 33,50 Prim u Alberta 38,80 33,50 Mol u Depa 38,90 34,70

Poznámka: ceny k 2. srpnu ve 12.30 hodin