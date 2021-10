Slavia je po SUV modelu Kushaq druhou škodovkou určenou speciálně pro Indii, kde se také těší popularitě octavie a superby. Škoda Auto má starost o tamní trh svěřenou v rámci celého koncernu Volkswagen. Aktuálně provozuje 165 prodejních a servisních míst ve více než stovce indických měst, přičemž do konce příštího roku se má počet poboček zvýšit na 225. V tamním závodě v Púně zřídila firma novou výrobní linku modulární platformy MQB-A0-IN.

Automobilka vyzvala ke sdílení nápadů indické profesionální designéry i mladé talenty – a právě Karambelkarův nápad vyhrál v konkurenci více než 200 dalších návrhů. Odměnou mu bude cesta do Prahy; včetně osobního setkání s šéfdesignérem Škody Auto Oliverem Stefanim. Jeho návrh vedoucí indického zastoupení značky Zac Hollis označil za skvělou kombinací indických motivů a českého umění.

