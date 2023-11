Od povídání u kávy ke kavárně ve stylu art deco

Na nové využití nečekaly prostory v historickém centru města příliš dlouho. Na začátku všeho byla schůzka dvou kamarádek Sáry Kubíčkové a Simony Bubeníkové. Letos na jaře v březnu si povídaly u kávy o životě. „Sára přišla s tím, že chodí okolo nádherných prostor, které se jí líbí. Zcela nezávazně vyprávěla, že by tam byla krásná cukrárna nebo kavárna. Já jsem tou dobou končila v zaměstnání a přemýšlela, co bude dál. Taky jsem to řekla doma manželovi. Se Sárou jsme si zavolaly, slovo dalo slovo a jsme se tady,“ usmívá se Simona Bubeníková.

Sára Kubíčková a Simona Bubeníková zvou do nové kavárny:

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Kavárna je na první pohled velmi stylová a člověk se v myšlenkách neubrání návratu časem zpět. Plus minus o sto let. Označení klasická prvorepubliková kavárna se však provozovatelky brání. „Když se kolem sebe rozhlédnete, uvidíte kolem sebe i prvky modernějšího art deca, než jen z první republiky. Mimochodem art deco bylo to první, co nás obě napadlo. Nicméně já inklinuji k historickým věcem a myslím, že jsem docela velký patriot. Ráda se vracím k období, kdy Československá republika byla na svém vrcholu, což je pro mě období první republiky. Takže doufáme, že se nám do naší kavárny povede duch té doby dostat,“ vysvětluje Sára Kubíčková.

Na snídani s T.G.M. a Edvardem Benešem

Za povšimnutí stojí celá dekorace. Návštěvníci se mohou podívat třeba směrem vzhůru, kde uvidí krásná svítidla. A když půjdou kolem klavíru, mohou si prohlédnout fotky prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka na koni a Edvarda Beneše s manželkou Hanou. Obě provozovatelky chtějí běžný kavárenský provoz oživit o koncerty či galerijní výstavy. „Chceme, aby to byl prostor, kam lidé mohou přijít nejen na kávu, ale také trochu povznést svého ducha,“ doplňuje paní Simona. Otvírat se bude ve všední dny v půl osmé ráno a lákat budou hosty i na snídaně.

Z interiéru nové kavárny Art Deco v Nymburce.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Nabídneme jak nějaké slané varianty, například zapečená vejce, či omelety, tak i sladké možnosti, tedy ovesné kaše, nebo lívanečky. Taková malá dobrá snídaně,“ přibližuje ranní pochoutky Simona Bubeníková. Zatímco snídaně budou v podobě populárních brunchů, tedy spíše něco mezi snídaní a obědem, navečer chystají jen drobné občerstvení. Čímž jsme se oslím můstkem dostali k otevírací době. Jak už bylo řečeno, ve všední dny mohou první zákazníci dorazit na půl osmou. V sobotu pak otevře kavárna Art Deco v devět a v neděli v deset hodin dopoledne. Od pondělí do čtvrtka se bude zavírat v osm večer. V pátek a sobotu pak až v deset, v neděli končí provoz v sedm hodin.

Víno z Blučiny a káva z Candy Cane

Nová kavárna si zakládá také na tom, že nabízené výrobky jsou v drtivé většině české provenience. „Nabídneme excelentní víno z malého rodinného sklepa z Blučiny, u kterého si vážíme, že ho zpracovávají starým, nestrojovým způsobem. Na našem malém sezení minulou sobotu s těmi, kdo nám to tady pomáhali vybudovat, to víno opravdu velmi chutnalo, takže jsme rády, že jsme šly touto cestou,“ pochvaluje si paní Sára. Základem kavárny je však logicky káva a o její kvalitě nechtějí provozovatelky své zákazníky vůbec nechat na pochybách.

Noci jsou tady chladné? Limonádový Joe přijel do Nymburka i s neřádem Hámou

„Spolupracujeme s jednou z nejlepších pražských pražíren Candy Cane. Za ní stojí pět mladých mužů, kteří kávou opravdu žijí,“ říká přesvědčivě Sára Kubíčková. Kolegyně ji doplňuje ohledně typů samotné kávy. „Lidé mohou přijít na espresso, cappuccino, latte, případně flat white. Podzimní nabídku rozšíříme o cappuccino s vaječňákem, nebo perníkové latte. Zkrátka abychom se trochu zahřáli na zimu a na léto zase půjdeme chladnější cestou, kdy připravíme nějaké frappé a fogata,“ plánuje paní Simona.

Budeme zřejmě největší kavárna v Nymburce

V poslední době otevřelo v Nymburce několik nových kaváren. Téměř za rohem v létě otevřela kavárna Další místo. Pekárna s kavárnou je nově také na železničním nádraží, kde ji provozuje Karel Palma, majitel už zavedených podniků Rybárna a Charlie´s Coffey Garden. Nemají obě dámy z kavárny Art Deco obavy z velké konkurence? „Tak třeba Charlie´s Coffey Garden je trochu jinak zaměřený podnik. Také se budeme lišit nabídkou a programy, které chystáme. Takže myslím, že bychom sem mohly nějak zapadnout a snad i uspět,“ myslí si Simona Bubeníková.

Nová kavárna stojí na rohu Palackého třídy a ulice Na Rejdišti.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Podle její kamarádky je další výhodou prostornost kavárny. „Budeme zřejmě největší kavárna v Nymburce a ze zkušenosti vím, že řada lidí právě prostory řeší. Třeba když si chtějí jít sednout s partou. Díky tomu můžeme nabídnout i možnost firemních večírků, rodinných oslav, narozenin. Blíží se Vánoce, je možné si u nás objednat i vánoční večírek,“ vyjmenovává Sára Kubíčková. Co by si provozovatelky daly do vínku před pátečním otevřením kavárny? „Těšíme se, že kavárna bude přitahovat samé zajímavé a dobré lidi,“ přejí si svorně obě dámy.