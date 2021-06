/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Václav Podnecký z Kolína se podnikání v oboru fitness služeb věnuje třicet let, v rozhovoru s Deníkem bilancoval rok s pandemií.

Majitel kolínského Fitness clubu Stap Václav Podnecký. | Foto: Deník/Michal Bílek

Jak byl pro vás jako majitele fitness rok s covidem?

Rozdělil bych to do dvou částí. Lockdowny jsem využil k takříkajíc obnovení a vylepšení interiéru. V současných prostorách jsme dvacet let a posilovna si už o nějaké zásahy říkala. Pokud jde o ekonomické hledisko, tento rok, myslím tím pandemický, od loňského jara, byl samozřejmě propad, v tom nejsem mezi podnikateli výjimkou. Zastávám však názor, že pokud jdete do podnikání, berete na sebe riziko. Musíte vzít na vědomí, že podnikání někdy také nepůjde, z jakýchkoli důvodů - konkurence, zdravotní problémy, nebo rovnou globální pandemie. S tím každý podnikatel musí počítat.