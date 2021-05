„Na pondělní otevření zahrádky jsem připravená. Záhony vyhrabané, truhlíky s bylinkami a kytičkami osázené, lavice natřené a dle vládního nařízení rozestavěné. Samozřejmostí je dezinfekce u vchodu na zahrádku a wc,“ hlásí pár dnů před prvním otevřením provozovatelka večerního baru.

Samotné rozvolnění ji těší, nicméně omezení v podobě počtu návštěvníků a především zavírací hodiny ji napovídají, že ke klasickým tržbám budou mít první dny a týdny po otevření ještě daleko. „Z ekonomického hlediska to nebude vůbec lehké, protože provoz zahrádky je omezen 22. hodinou a vnitřní prostory nejsou povoleny. Provozuji malý bar a za devět let vím velice dobře, kdy bar ožívá a vydělá si na provoz. A to je v nočních hodinách. Proto se obávám, zda za průměrných pět hodin večer budu schopna zaplatit všechny náklady spojené z provozem,“ přemýšlí vedoucí nymburského baru.

Na druhou stranu se zase těší na hosty, které z velké části tvoří známí a stálí návštěvníci. Hudební klub Mlejn je víceméně komunitním podnikem, kde se řada návštěvníků mezi sebou léta zná. „Těším se na staronové hosty, kteří mi zmizeli ze života za posledního půl roku,“ potvrzuje Jaroslava Kořínková.

Vypořádat se musí také s nařízeními kolem kontrol hostů ohledně testování, případně očkování. „Nemyslím si, že my hospodští bychom měli mít pravomoc, chuť a čas každého hosta kontrolovat. Věřím, že je to o důvěře a zodpovědnosti každého z nás. Každopádně pár samotestů pro případné zájemce koupím. Věřím že proočkováním většiny z nás se vše vrátí do starých dobrých kolejí,“ doufá provozovatelka Hudebního klubu Mlejn.

Zahrádky už lidé obsadili

Plotem chráněná zahrádka naproti nemocnici zůstávala prázdná, ve Mlejně nefungovalo ani výdejní okénko. To u jiných restaurací, kde bylo výdejní okénko v provozu, se už lidé shlukovali a posedávali během oteplení posledního období. Za relativně hezkého počasí minulého víkendu například motorkáři prakticky zaplnili zahrádku na náměstí před restaurací Biograf. Lidé během hezkých odpolední posedávají také před zálabskou restaurací U Kocoura, postávají u okénka U Gregorů a řady jiných podniků.

Podobně jako v jiných městech i v Nymburce a Poděbradech si řada zákazníků otevřela zahrádky prakticky sama a nečekala na rozvolnění určené vládou. Na rozdíl od jara loňského roku už takové chování tolerují i policisté. V pondělí už bude posezení na zahrádkách naprosto legitimní.