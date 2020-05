On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Dva měsíce měli úplně zavřeno. Teď po otevření bojují s náročnými podmínkami, které museli zavést. Bojí se úbytku hostů, propadů tržeb i další budoucnosti. Na majitele restaurací či hospůdek dopadla koronavirové opatření nejtíživěji. Proto vzniká řada projektů, které jim mají pomoci.

Jeden z nejnovějších projektů rozjíždí od pondělí 25. května stravenková společnost Edenred. Těm, kdo budou do restaurací po jejich otevření pravidelně chodit na jídlo, zaplatí Edenred ze svých peněz každý šestý oběd. Chce tímto krokem přivést do gastro podniků co největší počet zákazníků, a pomoci jim tak s jejich rozjezdem po vynucené pauze.

Každý šestý oběd zdarma

„Program je určen více než 200 tisícům lidí, kteří za obědy platí stravenkovými kartami Ticket Restaurant Card nebo Edenred Card. Nárok vždy na jeden oběd zdarma v hodnotě 131 korun bude mít každý člověk, který se do výzvy aktivně zapojí na adrese dorestaurace.edenred.cz, a to za každých pět zaplacených obědů. Projekt začíná v pondělí 25. května a bude ukončen s posledním červnovým dnem,“ vysvětlil generální ředitel Edenredu Nicolas Eich.

Akci oběd zdarma zvolil Edenred proto, že rychle dokáže přivést do restaurací velké množství lidí a zajistit jim tak finanční příjmy, které jsou v restartu podnikání klíčové. Částku 131 korun na oběd zdarma určil podle toho, že tato suma odpovídá hodnotě ideální stravenky na základě ministerské vyhlášky a zároveň kopíruje průměrnou útratu za jeden oběd v tuzemských restauracích. Celkem plánuje společnost rozdat 30 tisíc obědů. „Věříme, že se do akce zapojí co nejvíce lidí. Víme, jak byli zákazníci k hospodám solidární v minulých týdnech, kdy je podporovali nákupem jídel z okénka a od rozvozových společností. Jsme přesvědčeni, že snaha pomoci restauracím, a to navíc s bonusem v podobě obědů zdarma bude pokračovat,“ doplnil Nicolas Eich.

První pivo zdarma

Pondělní znovuotevření gastro podniků podpoří i plzeňský pivovar svou dosud největší akcí v dějinách s názvem První pivo je na nás. Každý zákazník, který si objedná pivo v hospodě, kde mají Pilsner Urquell na čepu, dostane další pivo na účet pivovaru. Prazdroj plánuje milovníkům piva načepovat celkem milion piv a podpořit tímto krokem hospody v jejich nastartování.

„Naše ekonomika i celá společnost potřebují nové impulsy a podporu. Věděli jsme, kdy se zastavit a zůstat doma – ale víme také, že je potřeba zase uvést vše do pohybu,“ vyjádřil se Václav Berka, emeritní sládek Plzeňského Prazdroje s tím, že každý, kdo si objedná pivo v hospodě nebo restauraci, kde se se čepuje Pilsner Urquell, dostane další pivo na účet pivovaru.

Akce je podle Berky omezená na jedno pivo na osobu a platí do vydání poskytnutého množství dané provozovně. :Aktivitu První pivo je na nás mohou podniky uspořádat kdykoli v termínu od 25. května do 7. června podle toho, kdy plánují otevřít a kdy budou na akci pro hosty připraveni,“ dodal emeritní sládek.

Zachraň hospodu pokračuje

Velmi úspěšný už je v tomto směru projekt Zachraň hospodu, který se rozjel na počátku dubna. Jeho princip spočívá v nákupu voucherů do hospod a restaurací, které pak lidé využijí, až jejich oblíbené podniky budou zase fungovat. Zatím se vouchery přes stránky zachranhospodu.cz rozhodlo koupit téměř 10 tisíc lidí, kteří tak podpořili přes 1600 různých podniků a přispěli jim částkou 10 milionů korun.

„Hospody a restaurace byly zavřené téměř dva měsíce. Současně očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný, Proto je i nadále podpora ze strany zákazníků velmi důležitá. Hospodští i za podpory pivovarů připravovali nová hygienická pravidla, aby se v nich hosté cítili bezpečně,“ uvedla Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Hospoda je bezpečné místo

V neposlední řadě podává restauracím a hospodám pomocnou ruku v nelehko době také obchodní řetězec Makro. Ten zase pro změnu připravil přehledný návod, jak by měl podniky v dnešních náročných podmínkách fungovat a na co by neměly po otevření zapomenout. Seznam doporučení s názvem Hospoda je bezpečné místo vznikl ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu.

„Chceme gastronomickým provozům pomoci od složitého studování vládních předpisů, aby se co nejrychleji mohly opět postavit na vlastní nohy. Návod, který jsme ve spolupráci se SOCR připravili, bod po bodu popisuje konkrétní kroky k tomu, aby byla restaurace bezpečným místem,“ řekla mluvčí Makra Romana Nýdrle s tím, že nejaktuálnější znění návodu najdou majitelé restaurací na stránkách www.makro.cz/sanitace.

Mezi základní opatření podle ní patří to, že u vstupu do každé restaurace je nutné umístit informaci, že host vstupem do provozovny prohlašuje, že netrpí příznaky koronaviru. Samozřejmostí je dodržování minimálně 1,5 metrových rozestupů mezi zákazníky nebo dezinfekce stolů a židlí po každém hostovi. „Zmíněny jsou však i ty nejmenší detaily, jako je forma jídelních a nápojových lístků, které musí být zatavené ve folii tak, aby mohly být před každým použitím dezinfikovány,“ dodala Romana Nýdrle