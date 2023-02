Základna živnostníků

V restauraci Hotelu Grand sedávali už před sty lety drobní živnostníci. Tehdy se různým posezením v Nymburce nezvykle dařilo a nebylo výjimkou, že v jedné ulici bylo i několik osvěžoven. Situace se zhoršila v dobách válečných, a jak naložili komunisté po válce se živnostníky, tedy hlavními hosty hotelu Grand, je všeobecně známé. Navíc byl z kapitalisticky znějícího Grandu přejmenován na Hotel Praha a upadal, až byl zavřen úplně.

Až před koncem minulého století se dočkal velké rekonstrukce a také dalšího přejmenování. Podle slavné Hrabalovy novely se začal jmenovat Hotel Postřižiny a pivnice i restaurace znovu ožily. V jedenácti pokojích bylo možné ubytovat až 33 lidí a před hotelem zavlály pestrobarevné vlajky několika zemí světa dávající najevo, že se jedná o mezinárodní podnik.

Ani tato éra však nevydržela a v novém tisíciletí znovu rapidně ubýval počet hostů až předloni zmizely vlajky a na dveřích visela smutná cedule oznamující uzavření celého objektu.

Pokus o restart

Možná až trochu nečekaně se jeho dveře pro zákazníky restaurace otevřely 1. prosince, tedy před více než dvěma měsíci. Restauraci a obecně prostory v přízemí si do pronájmu vzala Ivana Tůmová. A pokouší se nové hosty nalákat na staročeskou kuchyni, pardubické pivo a občasnou zábavu s živou hudbou. „V prosinci bylo pár firemních večírků, tak to s tržbami docela šlo. Leden byl takový ospalý a zatím to trvá,“ krčí rameny provozní.

S návštěvností a chození na jídlo je to zatím v Grandu, jak se znovu podnik zpátky jmenuje, jako na houpačce. „Jeden den přijde na obědy přes dvacet lidí, čekáme je i další den, ale většina nepřijde. Je tu velká konkurence a oni místa, kam se chodí najíst, střídají,“ vysvětluje problém s odhadem, pro kolik lidí vařit.

Pivovar pomohl

Ačkoliv se hotele před časem jmenoval Postřižiny, nymburského piva nesoucí stejné jméno se tu zákazníci nedočkají. „Chtěli jsme tu mít nymburské pivo, ale bohužel pivovar nenabízí žádnou pomocnou investici. A tu my jsme potřebovali. Proto jsme se domluvili s pardubickým pivovarem,“ řekla Ivana Tůmová.

Aktuálně nabízejí jedenáctku Staropramen a pardubickou dvanáctku. Část zákazníků prý při pohledu na nabídku pardubického piva nejdříve udělá zklamaný obličej. „Na Silvestra část lidí chtěla koupit plechovky plzeňského. Tak jsme je pořídili, ale nakonec zjistili, že to pardubické pivo je dobré a shodne se na tom většina zákazníků. Snažíme se starat o trubky a pivo ošetřovat, jak se patří,“ popsala zkušenosti prvních týdnů provozní, která sama pomáhá v kuchyni.

S postupným oteplováním věří, že si najde do Grandu cestu větší počet zákazníků. V pátek 17. března přijede sládek pardubického pivovaru, který bude mít pro hosty připravenou show spojenou s ochutnávkou. „Chystáme i nějaké zábavy a chceme rozjet i pivnici přes chodbu. Také lákáme na večeře, na což tu dlouho lidé nebyli zvyklí. Poslední provozovatel před zavřením zavíral ve tři odpoledne,“ uvedla Ivana Tůmová.