/FOTO, VIDEO/ V centru Nymburka otevřela historicky první indická restaurace ve městě. K tomu otevírá ve vedlejších prostorech i nové bistro. V sále pak bude o víkendech fungovat hudební klub, a to až do pěti do rána. A kde se tyto prostory nacházejí? V bývalé slavné restauraci a hotelu Grand na Palackého třídě.

Pozvánka do nových podniků od vedoucího Shahida Sharifa. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vedoucím restaurace je Shahid Sharif. Ten Deníku řekl, že jeho tým připravil pro místní tři rozdílné koncepty. Tím prvním je indická restaurace, která sídlí po vstupu do bývalého Grandu v prostorách vlevo. „V nich budeme nabízet v indických úpravách například kuřecí nebo jehněčí maso. Nemusí se ale bát přijít ani vegetariáni. Připravíme talíř, na kterém naleznou třeba květák, brambory, čočku, rýži, omáčky, salát a dezert,“ zve Sharif na jídla, která si oblíbili Češi i na jiných místech země.

Shahid Sharif, vedoucí indické restaurace, bistra a music clubu.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Vedoucí nové indické restaurace v Nymburce má v tomto ohledu letité zkušenosti z Prahy. „Já jsem v Nymburce už čtyři měsíce. Když jsem chtěl jít na dobré jídlo, musel jsme jít na kebab, pizzu nebo čínu. Indické jídlo tu nikde není. Tak jsem si řekl, že to zkusím a nabídnu místním indické jídlo,“ popisuje poměrně jednoduchý zárodek myšlenky na otevření specifického podniku. Restaurace poprvé otevřela ve středu a na jídlo přišlo necelých třicet lidí.

„Ptali jsme se každého, jak mu chutnalo. Všichni do jednoho si to velmi pochvalovali. Tak doufáme, že to tak vydrží a lidé budou chodit,“ věří rodilý Ind. Podle něj je zásadní otázkou, jak místní indická jídla přijmou. „Jsme klidně připraveni upravit chutě jídla podle toho, jak si lidé budou přát,“ doplňuje vedoucí restaurace, který chce být k zákazníkům velmi vstřícný.

Bistro a music club

Pro rychlejší a typicky fast foodové stravování budou sloužit prostory po příchodu do budovy vpravo. Na své si přijdou především milovníci kuřat. „Je to koncept zaměřený na grilovaná kuřata, jak je mají Češi rádi. V nabídce bude i trošku pikantnější varianta kuřete. Zájemci dostanou i burgery, popcorn a jídla trochu podobná těm z KFC,“ vysvětluje Sharif své záměry s bistrem.

V zadních prostorách pak bude o pátcích a sobotách otevřen hudební klub s mimořádnou otevírací dobou. „Otevřeno bude od osmi večer do pěti do rána. Když jsem se chtěl tady jít v noci bavit, žádný takový podnik tady nebyl. Tak myslím, že by to mohlo místní přilákat,“ uvažuje vedoucí tří podniků v jednom.

Jedním z lákadel jsou jehněčí pochoutky na indický způsob.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Návštěvníci klubu prý nemusí mít obavy, že by v klubu zněla indická hudba. „To v žádném případě. Chystáme zázemí pro DJ, bude se hrát hudba, kterou Češi poslouchají,“ ujišťuje Sharif. Občas bude hrát naživo DJ, jiné dny budou moci návštěvníci využívat klasický juke box.

Poprvé klub otevře v pátek 17. listopadu. Ve dny, kdy bude otevřený music club, bude mít prodlouženou dobu i bistro, které bude fungovat, dokud bude otevřený klub. Aby si mohli návštěvníci dát něco k jídlu. Tím jsme se dostali k tomu, jak budou mít oba stravovací provozy otevřeno. Shodně budou restaurace i bistro otevírat v jedenáct dopoledne a končit v deset večer. Se zmíněnou výjimkou v případě víkendových otevření hudebního klubu a prodloužení otvíračky v bistru.

Mazedar znamená výborný

Restaurace i bistro nesou název Mazedar. Což znamená indicky v překladu výborný. „Když mi jíme nějaké hodně dobré jídlo, tak říkáme, že je to mazedar,“ usmívá se vedoucí podniku. Nevyužívaný Grand objevil na inzerát. Přiznává však, že když se byl poprvé podívat uvnitř, překvapily ho velké prostory. „Proto jsem musel vymyslet tři koncepty pro tak velký prostor. Tak snad kombinace indické restaurace, klasického bistra a music clubu bude fungovat. Chci využít kompletně všechny prostory a doufám, že to vyjde,“ uzavřel Shahid Sharif.