Některé restaurace v centru Nymburka zdraží pivo. Reagují tak na čtvrteční oznámení vlády, že točené pivo přechází v dani z přidané hodnoty z kategorie 10 na 21 procent. Přesnou výši zdražení ale ještě budou muset restauratéři propočítat.

V restauraci Biograf na nymburském náměstí pivo nezdraží. Sníží vlastní marži. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Například jednatel restaurace U Gregorů Filip Šťastný odhadl, že kvůli vyšší dani půllitr piva zdraží zhruba o jednu korunu. „Pokud na podzim zdraží i pivovary, jak avizují, pak bude další zdražení ještě vyšší,“ řekl Šťastný.

Uživit se

Zdražení bude podle něj v případě zvýšení daně o 11 procent nutné. „Nemáme na pivu tak vysokou marži, abychom mohli nechat takové navýšení bez reakce. Stejně tak jsme museli kvůli narůstajícím cenám potravin zdražit polední menu. Naším cílem je uživit se, nikoliv restauraci dotovat ze svého,“ vysvětlil Šťastný.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

Na druhou stranu si nemyslí, že zdražení půllitru piva o korunu by mělo zásadnější vliv na hosty restaurace, případně na jejich počet a množství vypitého piva. „Kdo má rád točené pivo, tak něj přijde i přes takové zdražení. Těch postupných nárůstů cen už jsme zažili několik a nemá to tak zásadní dopad,“ doplnil jednatel restaurace U Gregorů.

S tím souhlasí i provozovatelka Hudebního klubu Mlejn Jaroslava Kořínková. „Ti věrní mě vždy přijdou podpořit bez ohledu na cenu. Otázka je, zda to bude stačit na další provoz baru a neodradí to náhodně příchozí, když se zdražuje vše,“ přemýšlí provozovatelka klubu, která kvůli vyšší dani bude také muset přitlačit na ceně. „Budu muset reagovat a zdražit. Ale na štamgasty to podle mě vliv mít nebude,“ uvedla provozovatelka Mlejna.

Nezdražíme

Z průzkumu po centru Nymburka je jasné, že zdražení piva kvůli vyšší dani se bude týkat především těch, kde se konzumuje ve větší míře. Některé podniky, u nichž není výtoč piva tak zásadním parametrem, mají už nyní nastavené vyšší ceny a na současné zvýšení daně reagovat zdražením piva nebudou. To je příklad restaurace Biograf na nymburském náměstí.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

„Zdražovat pivo kvůli tomu nebudeme. Máme dostatečně vysokou marži, abychom to regulovali pomocí ní,“ řekl spolumajitel podniku Jiří Kotas. Jinými slovy, na plzeňském čepovaném pivu, které v této restauraci aktuálně stojí 49 korun, si sníží vlastní zisk.

Ještě jiným případem je restaurace Pod Eliškou, kde nejsou plátci daně z přidané hodnoty. „Nás se tohle opatření nijak nedotkne. Respektive se nedotkne ceny piva, kterou určitě zvyšovat nebudeme,“ řekl provozovatel František Farkaš.

Kadeřnice také zdraží

Stejný daňový skok jako točeného piva se bude týkat také kadeřnických služeb. Podle Zuzany Šimové, která v Nymburce provozuje své kadeřnické studio, dojde i u ní na navýšení cen. „Z pohledu občana České republiky asi chápu, že je potřeba hledat řešení, jak a kde ušetřit peníze. Ale jako kadeřnice budu muset reagovat na zvyšující se náklady. Pokud by se tak stalo, informuji zákazníky osobně ve studiu i na sociálních sítích o nových cenách vždy alespoň měsíc dopředu,“ sdělila nymburská kadeřnice.

Lékárna na kolonádě opět otevřela. Zachovala si svou prvorepublikovou atmosféru

Podobně jako restauratéři se ani ona nebojí zásadnější reakce a úbytku ze strany zákazníků. V poslední době už musela několikrát ceny nahoru také upravit. „Prozatím jsem nepostřehla, že by mi kvůli zdražování nějak radikálně ubývala klientela, tak snad to tak zůstane i nadále,“ doplnila Šimová.